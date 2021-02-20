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Блокпосты, особый режим въезда и мобильный госпиталь: карантин на Прикарпатье серьезно усилили

20 февраля 2021, 15:54
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Из-за вспышки коронавируса с 22 февраля Ивано-Франковская область попадет в "красную зону" карантина.

карантин
В Ивано-Франковской области усилили карантин / Фото galka.if.ua

В Ивано-Франковской области - вспышка коронавируса COVID-19. В регионе устанавливают карантинные блокпосты, вводят особый режим въезда и выезда из области. Кроме того на Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь, который должен вместить более сотни инфицированных коронавирусом.

19 февраля состоялось внеочередное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. По его результатам было принято решение разместить блокпосты на территории Прикарпатья, сообщает место издание Galka.If.

"Установить на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры" - говорится в протоколе региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Пять постов будут работать круглосуточно, а одиннадцать - с 6:00 до 21:00. На блокпостах будут задействованы 118 полицейских, 192 нацгвардейца и 48 медработников.

В частности, блокпосты будут размещены в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 возле ресторана Лелеч и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Фото galka.if.ua
Фото galka.if.ua

Также было принято решение разместить в регионе мобильный COVID-госпиталь. Это первый подобный госпиталь в Украине. Его должны полностью развернуть в Прикарпатье за девять дней. Он будет размещен на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным коронавирусом COVID-19. На данный момент продолжается его установка.

Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье
Мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье / Фото mvs.gov.ua
Мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье /
Мобильный COVID-госпиталь на Прикарпатье / Фото mvs.gov.ua

Ивано-Франковская область попадает в "красную зону"

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в Украине критическая в трех областях: Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской.

Пока что карантин усилили только в одной - с 22 февраля Ивано-Франковская область вводит ограничения, которые соответствуют "красной зоне" карантина. В частности, в регионе закрывают общепиты и развлекательные заведения.

Также ограничения касаются и горнолыжных курортов. Например, в Буковеле продолжат работать подъемники, но при этом работа кафе и ресторанов будет под запретом.

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Коронавирус в Украине сегодня – статистика 20 февраля

За минувшие сутки выявили 6295 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника. Об это сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за прошедшие 24 часа

  • госпитализированы - 2225 человек;
  • летальных исходов - 73;
  • выздоровели - 4539 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и в г.Киев (415).

Коронавирус в Украине - статистика 20 февраля / Фото facebook.com/maksym.stepanov.officia

Карантин в Украине - последние новости:

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за критического количества больных коронавирусом COVID-19 на неделю запретили работу развлекательных заведений, кафе и ресторанов в Ивано-Франковской области.
  • По его словам, рост количества новых инфицированных связан с наплывом туристов.
  • Карантин в Украине продлен до 30 апреля 2021 года.
  • С 24 февраля вся территория Украины попадет в "желтую" зону карантина. В дальнейшем регионы будут попадать в "зеленую", "оранжевую" и "красную" зоны карантина в зависимости от ситуации с коронавирусом.

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