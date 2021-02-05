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Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

5 февраля 2021, 12:53
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На данный момент в среднем в сутки вакцинируют около 4,5 миллиона человек в мире.

Коронавирус в мире отступит нескоро - Bloomberg назвал сроки
Коронавирус в мире отступит нескоро: Bloomberg назвал сроки / Reuters

При сегодняшних темпах вакцинации от коронавируса мир вернется к нормальной жизни не ранее чем через семь лет – когда будет привито 75% населения Земли.

На данный момент в среднем в сутки вакцинируют около 4,5 миллиона человек в мире, сообщает Bloomberg. А это значит, что на выработку глобального иммунитета уйдут годы.

Пока что оперативнее всех вакцинируется Израиль. Эта страна сможет вернуться к нормальной жизни уже через 2 месяца. Великобритания (при сохранении темпов вакцинации) – через 6 месяцев, США – до конца этого года, а страны Европы – через 2-4 года.

При этом издание напомнило про появление новых вакцин: если они появятся, то процесс вакцинации ускорится.

Вакцинация в Украине: новости

  • Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень. Врач также спрогнозировал, когда можно будет говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.
  • Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса. По словам министра здравоохранения Украины, 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года.
  • Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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