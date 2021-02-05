Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

Коронавирус в мире отступит нескоро: Bloomberg назвал сроки / Reuters

При сегодняшних темпах вакцинации от коронавируса мир вернется к нормальной жизни не ранее чем через семь лет – когда будет привито 75% населения Земли.

На данный момент в среднем в сутки вакцинируют около 4,5 миллиона человек в мире, сообщает Bloomberg. А это значит, что на выработку глобального иммунитета уйдут годы.

Пока что оперативнее всех вакцинируется Израиль. Эта страна сможет вернуться к нормальной жизни уже через 2 месяца. Великобритания (при сохранении темпов вакцинации) – через 6 месяцев, США – до конца этого года, а страны Европы – через 2-4 года.

При этом издание напомнило про появление новых вакцин: если они появятся, то процесс вакцинации ускорится.

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