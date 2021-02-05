Bloomberg высчитал, когда мир вернется к нормальной жизни после пандемии

На данный момент в среднем в сутки вакцинируют около 4,5 миллиона человек в мире.
При сегодняшних темпах вакцинации от коронавируса мир вернется к нормальной жизни не ранее чем через семь лет – когда будет привито 75% населения Земли.
На данный момент в среднем в сутки вакцинируют около 4,5 миллиона человек в мире, сообщает Bloomberg. А это значит, что на выработку глобального иммунитета уйдут годы.
Пока что оперативнее всех вакцинируется Израиль. Эта страна сможет вернуться к нормальной жизни уже через 2 месяца. Великобритания (при сохранении темпов вакцинации) – через 6 месяцев, США – до конца этого года, а страны Европы – через 2-4 года.
При этом издание напомнило про появление новых вакцин: если они появятся, то процесс вакцинации ускорится.
Вакцинация в Украине: новости
- Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень. Врач также спрогнозировал, когда можно будет говорить об окончании активной фазы коронавирусного кризиса.
- Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса. По словам министра здравоохранения Украины, 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Автор: Диана Беловодская