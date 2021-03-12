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Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

12 марта 2021, 13:57
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Несколько европейских стран отменили прививки вакциной AstraZeneca.

вакцина AstraZeneca
Многие страны отказываются от вакцины AstraZeneca / Фото Reuters

В Болгарии приостановили иммунизацию населения от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Премьер-министр Бойко Борисов распорядился дождаться официальных данных Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), которое должно развеять сомнения относительно безопасности препарата, сообщает Novinite.bg.

Болгарский премьер принял такое решение после того, как несколько других европейских стран либо приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности, либо запретили использование определенной партии после образования тромбов у некоторых людей, которые получили укол.

Отметим, что вслед за европейскими странами в Таиланде также приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.

"Инъекции вакцины для тайцев должны быть безопасными, нам не нужно спешить. Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отложим (тоже - Ред.)", - цитирует издание Metro советника национального комитета по вакцинам против Covid-19.

В свою очередь, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что среди пяти миллионов европейцев, которым сделали прививку, у 30-ти человек появились тромбы и добавило, что такое количество тромбов у вакцинированных людей "не выше, чем у населения в целом".

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала тромбы, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины", - добавили в EMA.

Читайте такжеВ ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбовГлава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер прокомментировал статистику о повышенной смертности после прививок от коронавируса.

"Сейчас мы вакцинируем старых и очень старых людей, а большинство умирающих, конечно же, пожилые и очень старые люди, то может существовать хронологическая связь между вакцинацией и смертью. Но нет никаких доказательств того, что такая связь является статистически чрезмерной", - цитирует его Reuters.

Отметим, что от использования вакцины AstraZeneca ранее уже отказались: Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Кипр, Дания, Норвегия, Исландия, Италия.

Вакцина AstraZeneca – новости

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