Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины

Норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения. В ряде областей этот показатель превышен.
Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.
Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения.
Показатель превышен в Киеве (76,7); Винницкой (123,5); Житомирской (92,3); Закарпатской (86,5); Ивано-Франковской (123,6); Николаевской (87,2); Тернопольской (60,1); Хмельницкой (71,1); Черновицкой (90,1) областях.
По состоянию на 14 марта в "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
К "оранжевой" зоне отнесли Киев, Винницкую, Донецкую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черкасскую области.
"Желтая" зона карантина: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
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Коронавирус в Украине - последние новости:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9012 человек, в том числе заболел 491 ребенок и 193 медработника. При этом в больницы госпитализировали 4216 человек.
- По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 460 756.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.