УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины

14 марта 2021, 12:11
Прослушать новость
Остановить

Норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения. В ряде областей этот показатель превышен.

коронавирус
Коронавирус в Украине разбушевался / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения.

Показатель превышен в Киеве (76,7); Винницкой (123,5); Житомирской (92,3); Закарпатской (86,5); Ивано-Франковской (123,6); Николаевской (87,2); Тернопольской (60,1); Хмельницкой (71,1); Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта в "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне отнесли Киев, Винницкую, Донецкую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

"Желтая" зона карантина: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

moz.gov.ua

Читайте также40 тысяч больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-19

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 9012 человек, в том числе заболел 491 ребенок и 193 медработника. При этом в больницы госпитализировали 4216 человек.
  • По состоянию на утро воскресенья, 14 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 460 756.
  • 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
  • 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутантаЛяшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта 40 тысяч больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-1940 тысяч больных в день: в НАН рассказали, чего ждать от весенней волны COVID-19 Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZenecaБолгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Популярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученыеПопулярный жаропонижающий препарат может защитить от COVID-19 – ученые В Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала годаВ Украине зафиксирован максимум больных COVID-19 за сутки с начала года

Последние новости

13:04
Модные короткие женские стрижки для круглого лица 2021
12:52
SpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9 Видео
12:43
"Женщина-дирижер стала Трампом": в Николаеве восстали против мемориальной доски
12:33
Создатели Dirt выпустят для iOS и Android гонки с консольной графикой Видео
12:23
После похорон убитой девочки на Херсонщине порезал вены односельчанин Видео
Реклама
12:11
Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины Видео
11:42
Джонсон заговорил о кибервойне и готовит мощный удар по врагам Лондона Видео
11:39
Эксперт подсчитал, во сколько обойдется украинцам отмена летнего времени Видео
11:34
В Киеве после потепления рухнет температура – синоптик Видео
11:01
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
10:51
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
10:40
Эксперт сказал, потянет ли Украина Донбасс
10:07
Появление Центра по борьбе с дезинформацией - тревожный знак для Украины мнение
10:05
В России назвали условие для большой войны на Донбассе Видео
09:47
Крушение самолета в Казахстане: названы имена жертв Видео
09:24
Модные ошибки, которые допускают с юбками все женщины
09:17
Зальет дождями и присыплет снегом: названы погодные лузеры Украины Видео
09:13
Ляшко призвал украинцев не надеяться на вакцину от коронавируса Pfizer Видео
08:48
За переход на летнее время украинцы заплатят 2 млрд мнение
08:29
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: отец опроверг версию исчезновения Видео
Реклама
08:15
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 9 тысяч человек Видео
07:44
Соцсеть без цензуры: в чем феномен Сlubhouse
07:34
Северная Корея наглухо закрылась от Байдена и месяц не идет на контакт Видео
07:30
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
06:47
Для чего власть "заварила кашу" относительно ничтожности Харьковских соглашений мнение
06:19
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
06:10
Эксперт рассказал, почему Лукашенко "ничего не украл" у Беларуси Видео
05:45
Кравчук объявил о реакции России на мирный план по Донбассу Видео
05:40
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
04:30
Экс-министр объяснила неизбежность жесткого локдауна уже весной Видео
04:01
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались Видео
03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик Видео
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
Реклама
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
22:52
Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за трагедии в COVID-больнице
22:16
Ляшко пояснил, куда девать "лишние" дозы вакцин от коронавируса
22:02
В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg Видео
21:42
В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных Видео
21:07
Ляшко откровенно высказался о темпах вакцинации в Украине Видео
20:52
Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму Видео
20:34
"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять