Больницы забиты COVID-пациентами в девяти регионах Украины

Коронавирус в Украине разбушевался / Фото Reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. По состоянию на воскресенье, 14 марта, уровень госпитализаций превышен уже в девяти регионах.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, норма по уровню госпитализаций составляет 60 или менее на 100 тысяч населения.

Показатель превышен в Киеве (76,7); Винницкой (123,5); Житомирской (92,3); Закарпатской (86,5); Ивано-Франковской (123,6); Николаевской (87,2); Тернопольской (60,1); Хмельницкой (71,1); Черновицкой (90,1) областях.

По состоянию на 14 марта в "красную" зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

К "оранжевой" зоне отнесли Киев, Винницкую, Донецкую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Черкасскую области.

"Желтая" зона карантина: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

moz.gov.ua

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