Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом

Голубовская заявила о тяжелой ситуации из-за коронавируса / old.moz.gov.ua

Врач-инфекционист и внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине растет количество тяжелобольных коронавирусом.

По ее словам, с середины сентября в Украине постепенно увеличивалось количество так называемых "зависших" пациентов в категории 40−65 лет. Эти пациенты находились в стационарах более четырех недель и нуждались в активной респираторной поддержке.

"Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50−65 лет, которые трудно поддаются терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", — написала медик на своей странице в Facebook.

Врач также отмечает, что COVID-19 намного опаснее гриппа. Он оказывает большую нагрузку на медицинскую систему Украины.

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"В заключение скажу следующее. Конечно, мы никогда с таким не сталкивались. Конечно, это никакой не грипп ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения, ни по массовости оказания мед. помощи тяжелым больным. Как на войне, на поле жесточайшего боя", — подытожила Голубовская.

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