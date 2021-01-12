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Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом

12 января 2021, 00:23
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Ольга Голубовская рассказала о реальной ситуации с COVID-19 в Украине.

Голубовская заявила о тяжелой ситуации из-за коронавируса / old.moz.gov.ua

Врач-инфекционист и внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что в Украине растет количество тяжелобольных коронавирусом.

По ее словам, с середины сентября в Украине постепенно увеличивалось количество так называемых "зависших" пациентов в категории 40−65 лет. Эти пациенты находились в стационарах более четырех недель и нуждались в активной респираторной поддержке.

"Где-то с середины ноября и по сегодняшний день на фоне реального постепенного снижения количества больных в стационарах появляется непомерно большое количество тяжелых, "зависших" пациентов в возрасте 50−65 лет, которые трудно поддаются терапии, с частыми тромбоэмболическими событиями", — написала медик на своей странице в Facebook.

Врач также отмечает, что COVID-19 намного опаснее гриппа. Он оказывает большую нагрузку на медицинскую систему Украины.

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"В заключение скажу следующее. Конечно, мы никогда с таким не сталкивались. Конечно, это никакой не грипп ни по заболеваемости, ни по смертности, ни по нагрузкам на системы здравоохранения, ни по массовости оказания мед. помощи тяжелым больным. Как на войне, на поле жесточайшего боя", — подытожила Голубовская.

Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • 14 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.
  • 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
  • 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.

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