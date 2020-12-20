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"Больницы захлебнутся": врач предупредила о худшем сценарии эпидемии коронавируса

20 декабря 2020, 12:51
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Без карантина лавина заболеваемости приведет к коллапсу, уверена Светлана Гук.

коронавирус,больной
Врач оценила вероятность нарастания эпидемии коронавируса / Reuters

Заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы № 17 Светлана Гук заявила о том, что карантин позволяет растянуть во времени эпидемию коронавируса.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, без карантина лавина заболеваемости привела бы к коллапсу медицинской системы.

"Никто не говорит о том, что мы все погибнем. Но, если мы все в короткое время заболеем, то, во-первых, не справится медицинская система. А во-вторых, некому будет работать, и это ударит по экономике. Речь не идет о том, что карантин остановит эпидемию, он ее растянет", - пояснила она.

Врач говорит, что если одновременно заболеют миллионы людей, то это приведет к остановке всей медицинской системы.

"Больницы захлебнутся, врачи тоже заболеют. То есть кто выживет, тот выживет. Если это растянуть, то с этим проще справиться. Вот и все. Нет цели и возможности остановить эпидемию благодаря карантину", - отметила Гук.

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Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 8 тыс. 325 человек, 116 - умерли.
  • Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 964 тыс. 448 случаев COVID-19.
  • Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 16 тыс. 585 человек.
  • На сегодняшний день выздоровели 581 тыс. 162 человека, за минувшие сутки - 6 тыс. 626.
  • На сегодняшний день Украине болеет 366 тыс. 701 человек.
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