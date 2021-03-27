Больные ждут скорую по 8 часов: врач рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Киеве

По словам медиков, в столице "помолодели смерти", "сыплются" мужчины, особенно рослые и крепкие. Бывает, что болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается.
Коронавирус в Киеве активизировался. В городе растет число зараженных COVID-19 и жертв болезни, кроме того столица нередко лидирует по стране по числу новых диагнозов за сутки.
Врач, который работает в скорой помощи в Киеве подтвердил, что количество заболевших коронавирусом увеличилось в разы. При этом медики не успевают ездить на все вызовы, часто их приходится ждать по 6-8 часов, передает Obozrevаtel.
"Под больницами опять очереди из скорых, мест на госпитализацию очень мало. Иногда меняем по несколько больниц, прежде чем положим человека. Много пожилых пациентов, и это тяжелые больные: с одышкой, с сатурацией ниже 80%. Хотя по протоколу мы забираем, если сатурация ниже 91%", - поделился медик.
По его словам, в день бывает по 6-7 ковидных пациентов.
"Недавно забирали 45-летнюю женщину с сатурацией ниже 90% и неподтвержденным коронавирусом. Слышал, вирус помолодел, но в скорую молодежь обращается не массово", – уточнил он.
Тем временем столичные семейные врачи говорят, что сейчас им намного тяжелее работать. Ведь помимо тяжелых пациентов, к ним регулярно обращаются и люди с легким течением болезни, поскольку испытывают регулярный страх и паникуют.
"Динамика х**овая, "помолодели смерти", "сыплются" мужики, особенно рослые и крепкие. Бывает, что болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается. Анализ ПЦР лучше выявляет вирус, но если раньше мы хоть знали, что примерно делать, то сейчас х**н его знает, какой именно препарат сработает", - поделилась врач одной из поликлиник Соломенского района Киева.
Она добавила, что повторные заражения коронавирусом фиксируются, но они эпизодические.
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Коронавирус в Киеве - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели - до 9 апреля.
- По состоянию на воскресенье, 21 марта, Киевская область попала в красную зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
- С 26 марта в Киеве ослабили карантинные ограничения в общественном транспорте. Теперь разрешено перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в стране в ближайшие 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, количество новых случаев COVID-19 в сутки может вырасти до 25 тысяч.
- По состоянию на 26 марта показатель госпитализаций больных коронавирусом был превышен во всех регионах страны кроме Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской областей.