УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Больные ждут скорую по 8 часов: врач рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Киеве

27 марта 2021, 11:31
Прослушать новость
Остановить

По словам медиков, в столице "помолодели смерти", "сыплются" мужчины, особенно рослые и крепкие. Бывает, что болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается.

коронавирус
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в разы, медики не успевают ездить на все вызовы / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве активизировался. В городе растет число зараженных COVID-19 и жертв болезни, кроме того столица нередко лидирует по стране по числу новых диагнозов за сутки.

Врач, который работает в скорой помощи в Киеве подтвердил, что количество заболевших коронавирусом увеличилось в разы. При этом медики не успевают ездить на все вызовы, часто их приходится ждать по 6-8 часов, передает Obozrevаtel.

"Под больницами опять очереди из скорых, мест на госпитализацию очень мало. Иногда меняем по несколько больниц, прежде чем положим человека. Много пожилых пациентов, и это тяжелые больные: с одышкой, с сатурацией ниже 80%. Хотя по протоколу мы забираем, если сатурация ниже 91%", - поделился медик.

По его словам, в день бывает по 6-7 ковидных пациентов.

"Недавно забирали 45-летнюю женщину с сатурацией ниже 90% и неподтвержденным коронавирусом. Слышал, вирус помолодел, но в скорую молодежь обращается не массово", – уточнил он.

Тем временем столичные семейные врачи говорят, что сейчас им намного тяжелее работать. Ведь помимо тяжелых пациентов, к ним регулярно обращаются и люди с легким течением болезни, поскольку испытывают регулярный страх и паникуют.

"Динамика х**овая, "помолодели смерти", "сыплются" мужики, особенно рослые и крепкие. Бывает, что болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается. Анализ ПЦР лучше выявляет вирус, но если раньше мы хоть знали, что примерно делать, то сейчас х**н его знает, какой именно препарат сработает", - поделилась врач одной из поликлиник Соломенского района Киева.

Она добавила, что повторные заражения коронавирусом фиксируются, но они эпизодические.

Читайте такжеCOVID-19 в Украине установил антирекорд диагнозов за все время эпидемии

Коронавирус в Киеве - о чем ранее писал Главред:

новости Киева скорая помощь коронавирус коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Больные ждут скорую по 8 часов: врач рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Киеве». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по ДонбассуПредставители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижениеГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижение

Последние новости

03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
01:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
Реклама
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
Реклама
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
Реклама
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять