Больные ждут скорую по 8 часов: врач рассказал о критической ситуации с COVID-19 в Киеве

Количество заболевших коронавирусом увеличилось в разы, медики не успевают ездить на все вызовы / Фото Reuters

Коронавирус в Киеве активизировался. В городе растет число зараженных COVID-19 и жертв болезни, кроме того столица нередко лидирует по стране по числу новых диагнозов за сутки.

Врач, который работает в скорой помощи в Киеве подтвердил, что количество заболевших коронавирусом увеличилось в разы. При этом медики не успевают ездить на все вызовы, часто их приходится ждать по 6-8 часов, передает Obozrevаtel.

"Под больницами опять очереди из скорых, мест на госпитализацию очень мало. Иногда меняем по несколько больниц, прежде чем положим человека. Много пожилых пациентов, и это тяжелые больные: с одышкой, с сатурацией ниже 80%. Хотя по протоколу мы забираем, если сатурация ниже 91%", - поделился медик.

По его словам, в день бывает по 6-7 ковидных пациентов.

"Недавно забирали 45-летнюю женщину с сатурацией ниже 90% и неподтвержденным коронавирусом. Слышал, вирус помолодел, но в скорую молодежь обращается не массово", – уточнил он.

Тем временем столичные семейные врачи говорят, что сейчас им намного тяжелее работать. Ведь помимо тяжелых пациентов, к ним регулярно обращаются и люди с легким течением болезни, поскольку испытывают регулярный страх и паникуют.

"Динамика х**овая, "помолодели смерти", "сыплются" мужики, особенно рослые и крепкие. Бывает, что болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается. Анализ ПЦР лучше выявляет вирус, но если раньше мы хоть знали, что примерно делать, то сейчас х**н его знает, какой именно препарат сработает", - поделилась врач одной из поликлиник Соломенского района Киева.

Она добавила, что повторные заражения коронавирусом фиксируются, но они эпизодические.

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