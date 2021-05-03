Больных в два раза больше: социологи разбили цифры Минздрава по COVID-19

Социологи выяснили число переболевших COVID-19 в Украине / Фото Reuters

В Украине не болели COVID-19 65% опрошенных граждан, при этом 29% украинцев уже перенесли коронавирус.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отвечая на вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели.

При этом из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

/ kiis.com.ua

На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы.

/ kiis.com.ua

Обратим внимание, что по сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечают в КМИС.

На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.

/ kiis.com.ua

Опираясь на результаты опроса можно говорить о том, что среди взрослого населения Украины (18 лет и старше) переболело коронавирусом 4,4 млн человек, заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

"Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - пояснил социолог.

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