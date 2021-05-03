Больных в два раза больше: социологи разбили цифры Минздрава по COVID-19

29% украинцев заявили о том, что болели коронавирусом.
В Украине не болели COVID-19 65% опрошенных граждан, при этом 29% украинцев уже перенесли коронавирус.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Отвечая на вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели.
При этом из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.
На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы.
Обратим внимание, что по сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечают в КМИС.
На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.
Опираясь на результаты опроса можно говорить о том, что среди взрослого населения Украины (18 лет и старше) переболело коронавирусом 4,4 млн человек, заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.
"Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - пояснил социолог.
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Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине было выявлено 2 тыс. 758 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника.
- Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попал 1 тыс. 591 человек, умерли — 154, выздоровели - 5 тыс. 550, было сделано тестирований - 16 тыс. 023.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 085 тыс. 938 человек, выздоровели - 1 млн 681 тыс. 815 человек, умерли - 44 тыс. 750 человек, проведено ПЦР-тестирований - 9 млн 487 тыс. 141.