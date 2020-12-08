Больных в разы больше: врач назвал реальное число зараженных COVID-19 украинцев

Коронавирус в Украине заразил более 800 тысяч человек / Reuters

Коронавирус в Украине, по официальным данным, заразил более 800 тысяч человек. Однако на самом деле число инфицированных намного больше.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

По его словам, чтобы понять сколько украинцев болеют коронавирусом, цифры официальной статистики нужно умножать на четыре или даже пять.

"Если у нас официально была тысяча случаев за сутки, умножаем эту цифру на пять, потому что не все сделали ПЦР, и имеем пять тысяч. Из этих пяти тысяч один процент - это молодые, которые заболели. А теперь представьте, что у нас не тысяча человек, а 14 тысяч, которые есть официально сейчас. Умножаем эту цифру на пять, это будет 60 тысяч людей, и из них такой же процент берем", - рассказал врач.

Он добавил, что неточности в статистике связаны с тем, что не все украинцы могут заплатить 800 или 1000 гривен за тест.

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