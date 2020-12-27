Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19

Показатель интенсивность распространения болезни в Украине необъяснимым образом снижается, подчеркнул Сергей Кравченко.
Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил о том, что Минздрав в ежедневной статистке публикует исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни.
Как подчеркнул он в интервью Апострофу, на самом деле клинически подтвержденных случаев болезни "в десятки, а то и в сотни раз больше".
Он обратил внимание на то, что показатель интенсивности распространения болезни в Украине необъяснимым образом снижается, в то время как в соседних странах наоборот – растет.
"В Украине эти показатели почему-то уменьшаются. О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости", - отметил медик.
Он убежден, что если в Украине официально подтвердили 1 млн заболеваний, то на самом деле это 2,6 млн.
"Есть такой индекс контагиозности - базовое репродуктивное число. Это такой эпидемиологический срок. Сейчас этот индекс составляет 2,6 и понемногу растет", - добавил Кравченко.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки выявлено 6113 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника.
- Умерло от осложнений коронавирусной болезни 72 человека, выздоровело - 6 621. За сутки госпитализировано 1674 человека.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.