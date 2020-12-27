Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19

Медик назвал реально число больных COVID-19 / Фото Reuters

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил о том, что Минздрав в ежедневной статистке публикует исключительно лабораторно подтвержденные случаи коронавирусной болезни.

Как подчеркнул он в интервью Апострофу, на самом деле клинически подтвержденных случаев болезни "в десятки, а то и в сотни раз больше".

Он обратил внимание на то, что показатель интенсивности распространения болезни в Украине необъяснимым образом снижается, в то время как в соседних странах наоборот – растет.

"В Украине эти показатели почему-то уменьшаются. О летальности нам абсолютно ничего не говорят, потому что мы даже ее посчитать сейчас не можем, поскольку не знаем объективных показателей заболеваемости", - отметил медик.

Он убежден, что если в Украине официально подтвердили 1 млн заболеваний, то на самом деле это 2,6 млн.

"Есть такой индекс контагиозности - базовое репродуктивное число. Это такой эпидемиологический срок. Сейчас этот индекс составляет 2,6 и понемногу растет", - добавил Кравченко.

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