Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

В Киеве выявили 233 новых больных коронавирусом / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 30 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 962 жителей страны. В том числе заболел 51 ребенок и 49 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 488 человек, летальных случаев - 14, выздоровели 504 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 30 июля 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели – 2 251 869 человек;

выздоровели - 2 186 353 человека;

летальных исходов – 52 930;

проведено ПЦР-тестов - 11 360 926.

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