Больных все больше: коронавирус в Украине взял курс на рост числа заражений

За минувшие сутки число новых поставленных диагнозов почти достигло тысячи. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве и на Одесчине.
По состоянию на утро пятницы, 30 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 962 жителей страны. В том числе заболел 51 ребенок и 49 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 488 человек, летальных случаев - 14, выздоровели 504 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели – 2 251 869 человек;
- выздоровели - 2 186 353 человека;
- летальных исходов – 52 930;
- проведено ПЦР-тестов - 11 360 926.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. Сообщается, что высок риск значительного ускорения роста числа заражений из-за Дельта-штамма COVID-19.
- По состоянию на 28 июля в Украине выявили 17 случаев заражения Дельта-штаммом коронавируса. В основном в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
- В Украине приняли решение усилить ограничения при пересечении государственной границы. Теперь лицам, которые не вакцинированы и возвращаются в страну, нужно будет предоставить негативный ПЦР-тест. Въезд из России и Индии предполагает прохождение 14-дневной самоизоляции, которую нельзя будет прервать.
Автор: Анна Багрий