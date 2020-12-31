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Борис Грачевский попал в реанимацию

31 декабря 2020, 10:13
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Госпитализированному худруку Ералаша стало хуже.

Грачевского перевели в реанимацию – Борис Грачевский новости
Бориса Грачевского перевели в реанимацию / Скриншот

Состояние советского и российского режиссера, худрука детского юмористического журнала Ералаш Бориса Грачевского ухудшилось.

Грачевский переведен в реанимацию, пишет ТАСС со ссылкой на сведения медучреждения, в котором лечится режиссер.

В медучреждении добавили, что остальную информацию относительно худрука стоит узнавать у его родственников.

"Он (Грачевский – Ред.) находится в реанимации…", – сообщили в справочной службе медучреждения.

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский заболел коронавирусом COVID-19 и лечился дома. Позже режиссер попал в больницу.

Борис Грачевский – главные факты из биографии

  • Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области тогдашнего СССР, пишет Википедия.
  • Сначала получил специальность токаря, а потом начал заочно учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии. Грачевский окончил вуз через 23 года.
  • В 1995 году на базе Киностудии им. Горького создал киностудию Ералаш-Лэнд. Позже – в 2005-м – на базе Ералаш-Лэнда основал киностудию Ералаш.
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