Борис Грачевский попал в реанимацию

Бориса Грачевского перевели в реанимацию / Скриншот

Состояние советского и российского режиссера, худрука детского юмористического журнала Ералаш Бориса Грачевского ухудшилось.

Грачевский переведен в реанимацию, пишет ТАСС со ссылкой на сведения медучреждения, в котором лечится режиссер.

В медучреждении добавили, что остальную информацию относительно худрука стоит узнавать у его родственников.

"Он (Грачевский – Ред.) находится в реанимации…", – сообщили в справочной службе медучреждения.

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский заболел коронавирусом COVID-19 и лечился дома. Позже режиссер попал в больницу.

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