Бразилия "обломала" Россию с закупкой вакцины от COVID-19

РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз Спутника V / Пресс-служба Минздрава России

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса Спутник V для использования в экстренных случаях.

Госрегулятор вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении Anvisa отмечается, что любой заявитель, запрашивающий разрешение на экстренное использование, должен продемонстрировать, что продолжающиеся клинические испытания вакцины обеспечат долгосрочную безопасность и эффективность.

"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой", - говорится в заявлении Anvisa.

К слову, РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз Спутника V.

Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что информация об отказе регистрации вакцины от коронавируса Спутник V не соответствует действительности, передает ТАСС. По словам представителей РФПИ, Anvisa лишь просит дополнительную информацию относительно препарата. Эти данные обещают предоставить в ближайшее время.

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