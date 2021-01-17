Бразилия "обломала" Россию с закупкой вакцины от COVID-19

В РФ информацию об отказе в ускоренной регистрации вакцины Спутник V в Бразилии назвали недостоверной.
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса Спутник V для использования в экстренных случаях.
Госрегулятор вернул запрос бразильской фармкомпании Uniao Quimica, объяснив это тем, что российский препарат не соответствует необходимым критериям. Об этом сообщает The Guardian.
В заявлении Anvisa отмечается, что любой заявитель, запрашивающий разрешение на экстренное использование, должен продемонстрировать, что продолжающиеся клинические испытания вакцины обеспечат долгосрочную безопасность и эффективность.
"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой", - говорится в заявлении Anvisa.
К слову, РФ планировала поставить в Бразилию 150 млн доз Спутника V.
Тем временем в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что информация об отказе регистрации вакцины от коронавируса Спутник V не соответствует действительности, передает ТАСС. По словам представителей РФПИ, Anvisa лишь просит дополнительную информацию относительно препарата. Эти данные обещают предоставить в ближайшее время.
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Российская вакцина от коронавируса – новости:
- В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - Спутник V и ЭпиВакКорона.
- 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Спутник V.
- О регистрации вакцины от коронавируса 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
- Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали процесс лицензирования российской вакцины. В ВОЗ акцентировали внимание на том, что вакцина не прошла полагающихся клинических исследований. Поэтому на данный момент нельзя сделать вывод о безопасности и эффективности препарата.
- В конце октября стало известно, что у добровольцев, которые изъявили желание испытать на себе российскую вакцину Спутник V, обнаружили коронавирусную инфекцию.
- Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса из-за ее несоответствия системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).
- Власти Венгрии решили отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса, так как в Будапеште считают, что у россиян не хватает мощностей для производства препарата.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что российской вакцины от коронавируса не существует.