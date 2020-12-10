​Британцы массово жалуются на аллергию после вакцинации от COVID-19​

Эксперты говорят, что аллергия в такой ситуации не есть чем-то неожиданным.
В Великобритании после начала вакцинации от коронавируса у людей началась острая аллергическая реакция на прививку от фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech.
Как сообщает BBC у медработников Национальной службы здравоохранения Великобритании была история серьезных аллергических реакций, поэтому они носили с собой специальный шприц с адреналином.
Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения пока посоветовало отказаться от вакцинации тем, у кого есть серьезные аллергические реакции на медицинские препараты или пищу.
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Эксперты говорят, что аллергия в такой ситуации не есть чем-то неожиданным.
Врачи отмечают, что волноваться не стоит, поскольку в инструкциях большинства известных лекарственных препаратов говорится, что они могут вызывать различные реакции, но при этом они редко у кого проявляются.
Медики говорят, что все дело в чувствительности организма к компонентам, которые входят в состав вакцины, например, желатин или яичный белок. Людям, которые страдают аллергией на яйца, иногда рекомендуют не делать прививки от гриппа.
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