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Британия начала вакцинацию от COVID-19: кому сделали первую прививку

8 декабря 2020, 10:46
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Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет.

коронавирус, вакцина
8 декабря в Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса / Фото Reuters

Во вторник, 8 декабря, в Великобритании начался так называемый V-Day – в стране стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса.

Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech, пишет BBC.

На первом этапе около 70 медицинских центров будут делать прививки людям старше 80 лет и медикам. При этом вакцинация не будет обязательной.

Первым человеком, который получил вакцину Pfizer, стала британка Маргарет Кинан, сообщает Sky News.

Женщине 90 лет, ей сделали прививку в университетской больнице Ковентри. По словам Кинан, быть первой - это привилегия и "лучший подарок на день рождения, который можно пожелать".

Она также заявила, что теперь сможет провести Новый год со своей семьей после того, как из-за карантинных ограничений для пожилых была вынуждена провести большую часть года в одиночестве.

Тем временем министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, комментируя старт вакцинации, заявил, что теперь виден "свет в конце туннеля".

"Мы вспомним сегодняшний день, V-Day, как ключевой момент в нашей борьбе с этой ужасной болезнью", - заявил он.

Вакцинация продлится как минимум до весны. На сегодня доступно 800 тысяч доз вакцины, но правительство уже разместило заказ на 40 миллионов доз. Большая часть из них станет доступной только в следующем году.

Отметим, Британия находится в топ-10 стран мира по наибольшему числу зараженных коронавирусом.

Коронавирус в мире - статистика 8 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19.
  • Минздрав Украины попросил США рассмотреть нашу страну как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".
  • По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странам, пока ею не будут обеспечены американские штаты.
  • Генетик Александр Коляда заявил, что после вакцинации от коронавируса препаратами компаний Pfizer и BioNTech и Moderna, могут возникнуть побочные эффекты.

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