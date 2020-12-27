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Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса

27 декабря 2020, 11:16
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По словам ученых, препарат будет иметь смесь антител и будет способен защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев.

коронавирус
Британские ученые испытывают сильное лекарство против коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус в мире выявили у 80 миллионов человек, а число жертв COVID-19 превысило 1,7 миллиона. В многих странах уже началась вакцинация от коронавируса. В частности, 27 декабря в Европейском Союзе начали прививать людей от коронавируса. В то же время в Великобритании ученые из Университета колледжа Лондона (UCLH) испытывают новое лекарство против коронавируса Storm Chaser. Этот медпрепарат потенциально может дать мгновенный иммунитет от COVID-19.

Лекарство разработано учеными UCLH совместно с фармацевтической компанией Astrazeneca, которая ранее выпустила свою вакцину от коронавируса, сообщает The Guardian.

По словам ученых, препарат будет иметь смесь антител и будет способен защищать от COVID-19 от 6 до 12 месяцев. Участникам испытаний лекарство вводится в виде двух доз. В случае одобрения препарат сможет обеспечить иммунитет к коронавирусу уже в течении восьми дней, тогда как нынешним вакцинам для этого необходимо около месяца.

В Британии надеются, что препарат станет доступным уже в марте или апреле 2021 года. Пока Storm Chaser находится на первой фазе клинических испытаний на людях. Лекарство ввели десяти добровольцам.

Пол Хантер, профессор медицины Университета Восточной Англии, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, сказал, что новое лечение может значительно снизить число погибших от коронавируса.

"Если вы имеете дело со вспышками в таких условиях, как дома престарелых, или если у вас есть пациенты, которые особенно подвержены риску серьезного заболевания COVID-19, например, пожилые люди, то это вполне может спасти множество жизней", - сказал он.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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