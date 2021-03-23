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Британский коронавирус уже повсюду, началась третья волна - Степанов

23 марта 2021, 12:51
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Для британского штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомное течение болезни практически не фиксируют, сказал глава Минздрава.

Степанов
Степанов заявил, что В Украине началась третья волна пандемии / МОЗ

Во вторник, 23 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и назвал несколько причин ухудшения ситуации в стране.

"Мы уже вошли в третью волну пандемии коронавируса, на всей территории нашей страны обнаружен новый - британский штамм вируса. Он более агрессивен. Поражает молодых людей, более контагиозный, то есть быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С этим прежде всего и связано высокое количество госпитализаций, значительно возросла во время третьей волны", - рассказал Степанов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министр также добавил, что для штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомное течение болезни практически не фиксируют. В больницы попадают не только люди преклонного возраста, но и 30-40-летние. Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистые, почки, печень и даже центральную нервную систему. А две трети переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации от постковидного синдрома в течение 3-6 месяцев.

"Зафиксированы отдельные случаи, когда больные британский штамм умирали от физического отсутствия потребности дышать, хотя были одновременно в абсолютном сознании. Эти данные мы получаем и от наших западных коллег, с которыми поддерживаем постоянную связь, чтобы предоставлять квалифицированную помощь", - объяснил Степанов.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 476 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 357 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8 044 человека.

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • В Украине выявили модифицированный британский штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой уже девять регионов страны оказались в красной зоне карантина.

Минздрав Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине
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