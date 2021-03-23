Британский коронавирус уже повсюду, началась третья волна - Степанов

Степанов заявил, что В Украине началась третья волна пандемии / МОЗ

Во вторник, 23 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и назвал несколько причин ухудшения ситуации в стране.

"Мы уже вошли в третью волну пандемии коронавируса, на всей территории нашей страны обнаружен новый - британский штамм вируса. Он более агрессивен. Поражает молодых людей, более контагиозный, то есть быстрее передается и вызывает тяжелое течение болезни. С этим прежде всего и связано высокое количество госпитализаций, значительно возросла во время третьей волны", - рассказал Степанов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министр также добавил, что для штамма характерна тяжелая клиническая картина, а бессимптомное течение болезни практически не фиксируют. В больницы попадают не только люди преклонного возраста, но и 30-40-летние. Кроме органов дыхания, вирус начал поражать слизистые, почки, печень и даже центральную нервную систему. А две трети переболевших нуждаются в дополнительной реабилитации от постковидного синдрома в течение 3-6 месяцев.

"Зафиксированы отдельные случаи, когда больные британский штамм умирали от физического отсутствия потребности дышать, хотя были одновременно в абсолютном сознании. Эти данные мы получаем и от наших западных коллег, с которыми поддерживаем постоянную связь, чтобы предоставлять квалифицированную помощь", - объяснил Степанов.

Отметим, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 11 476 жителей страны. В том числе заболели 606 детей и 357 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 519 человек; летальных случаев - 333; выздоровели - 8 044 человека.

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