Британский штамм коронавируса добрался до Украины

В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса.
В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса.
Как сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней, его выявили у двух больных из Ивано-Франковска.
"Оба пациента остаются под наблюдением медиков", - говорится в сообщении, пишет Сегодня.
По словам медиков, прививки от COVID-19 помогут уберечь от этого штамма.
"Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала изданию вирусолог Алла Мироненко.
Отметим, о возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря 2020 года, ее обнаружили британские ученые.
Читайте такжеГолубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна
Британский штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.