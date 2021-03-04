Британский штамм коронавируса добрался до Украины

Опасный штамм коронавируса в Украине / Фото Reuters

В Украине официально подтвердили два случая заражения британским штаммом коронавируса.

Как сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней, его выявили у двух больных из Ивано-Франковска.

"Оба пациента остаются под наблюдением медиков", - говорится в сообщении, пишет Сегодня.

По словам медиков, прививки от COVID-19 помогут уберечь от этого штамма.

"Что касается других штаммов – здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала изданию вирусолог Алла Мироненко.

Отметим, о возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря 2020 года, ее обнаружили британские ученые.

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