Британский вирус-"мутант" может спровоцировать "очень плохую" волну COVID-19 – ученые

Мир переходит к непредсказуемой фазе пандемии.
Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может быть предвестником новой, особенно опасной фазы пандемии COVID-19.
Эксперт по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар опасается, что вариант коронавируса B.1.1.7, который очень быстро распространяеся, станет доминирующим и спровоцирует еще одну "очень плохую волну". Об этом пишет Science.
Фаррар добавил, что развитие пандемии в 2020 году было достаточно предсказуемым.
"Я думаю, что сейчас мы переходим к непредсказуемой фазе", — считает ученый.
"Я чувствую, что сейчас мы находимся в другой ситуации, когда большая часть Европы сидит и смотрит. Я очень надеюсь, что на этот раз мы сможем понять, что это наше раннее предупреждение, и это наш шанс опередить этот вариант", — добавила вирусолог из Базельского университета Эмма Ходкрофт.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса более заразный. Многие мутации B.1.1.7, включая восемь важнейших белков, усиливают распространение вируса.
К примеру, анализ Public Health England показал, что около 15% людей, инфицированных B.1.1.7 в Англии, продолжали получать положительные результаты тестов по сравнению с 10% инфицированных другими штаммами.
Читайте такжеУченые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен
Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.