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Британский вирус-"мутант" может спровоцировать "очень плохую" волну COVID-19 – ученые

14 января 2021, 00:56
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Мир переходит к непредсказуемой фазе пандемии.

Китайский коронавирус
Вариант коронавируса B.1.1.7 очень быстро распространяется и может стать доминирующим/ Фото pixaby

Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может быть предвестником новой, особенно опасной фазы пандемии COVID-19.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар опасается, что вариант коронавируса B.1.1.7, который очень быстро распространяеся, станет доминирующим и спровоцирует еще одну "очень плохую волну". Об этом пишет Science.

Фаррар добавил, что развитие пандемии в 2020 году было достаточно предсказуемым.

"Я думаю, что сейчас мы переходим к непредсказуемой фазе", — считает ученый.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся в другой ситуации, когда большая часть Европы сидит и смотрит. Я очень надеюсь, что на этот раз мы сможем понять, что это наше раннее предупреждение, и это наш шанс опередить этот вариант", — добавила вирусолог из Базельского университета Эмма Ходкрофт.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса более заразный. Многие мутации B.1.1.7, включая восемь важнейших белков, усиливают распространение вируса.

К примеру, анализ Public Health England показал, что около 15% людей, инфицированных B.1.1.7 в Англии, продолжали получать положительные результаты тестов по сравнению с 10% инфицированных другими штаммами.

Читайте такжеУченые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен

Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.

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