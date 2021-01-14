Британский вирус-"мутант" может спровоцировать "очень плохую" волну COVID-19 – ученые

Вариант коронавируса B.1.1.7 очень быстро распространяется и может стать доминирующим/ Фото pixaby

Мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, может быть предвестником новой, особенно опасной фазы пандемии COVID-19.

Эксперт по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар опасается, что вариант коронавируса B.1.1.7, который очень быстро распространяеся, станет доминирующим и спровоцирует еще одну "очень плохую волну". Об этом пишет Science.

Фаррар добавил, что развитие пандемии в 2020 году было достаточно предсказуемым.

"Я думаю, что сейчас мы переходим к непредсказуемой фазе", — считает ученый.

"Я чувствую, что сейчас мы находимся в другой ситуации, когда большая часть Европы сидит и смотрит. Я очень надеюсь, что на этот раз мы сможем понять, что это наше раннее предупреждение, и это наш шанс опередить этот вариант", — добавила вирусолог из Базельского университета Эмма Ходкрофт.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса более заразный. Многие мутации B.1.1.7, включая восемь важнейших белков, усиливают распространение вируса.

К примеру, анализ Public Health England показал, что около 15% людей, инфицированных B.1.1.7 в Англии, продолжали получать положительные результаты тестов по сравнению с 10% инфицированных другими штаммами.

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