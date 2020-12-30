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Британский вирус-"мутант" добрался до США

30 декабря 2020, 06:07
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Мужчина, который заразился новым штаммом COVID-19, не выезжал за пределы страны.

коронавирус
Новый штамм коронавируса зарегистрировали в штате Колорадо / Фото Reuters

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, обнаружен в американском штате Колорадо.

Заболевший мужчина находится в изоляции в округе Элберт и не путешествовал в последнее время. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в Twitter.

"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.

Уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране".

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший - мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты.

Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом и числу жертв болезни. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в стране заразились COVID-19 почти 20 миллионов человек, 1,7 млн - умерли.

Коронавирус в США - статистика 30 декабря / gisanddata.maps.arcgis.com

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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.

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