Британский вирус-"мутант" добрался до США

Мужчина, который заразился новым штаммом COVID-19, не выезжал за пределы страны.
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, обнаружен в американском штате Колорадо.
Заболевший мужчина находится в изоляции в округе Элберт и не путешествовал в последнее время. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис в Twitter.
"Сегодня мы обнаружили первый случай заражения штаммом COVID-19. Того же варианта, который был обнаружен в Великобритании", - написал Полис.
Уточняется, что специалисты в Колорадо "выявили эту разновидность вируса первыми в стране".
После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.
Как сообщает CNBC со ссылкой на региональное здравоохранение, заболевший - мужчина около 20 лет, он не выезжал за пределы страны. Власти проверяют его возможные контакты.
Как известно, США лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом и числу жертв болезни. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в стране заразились COVID-19 почти 20 миллионов человек, 1,7 млн - умерли.
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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Министерство здравоохранения Нижней Саксонии сообщило, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, мог появиться в Германии еще в ноябре.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.