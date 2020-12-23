Британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад — The Sun

Обнаруженная в Британии мутация коронавируса - это лишь верхушка айсберга.
Мутацию N501Y, которую британские ученые обнаружили в новом штамме коронавируса COVID-19, впервые зафиксировали в Бразилии еще восемь месяцев назад.
Британцы являются мировыми лидерами по уровню генетического секвенирования образцов пациентов с коронавирусом, и именно поэтому они нашли эту мутацию. Об этом сообщает The Sun.
"По меньшей мере две из мутаций в новом варианте N501Y - с апреля 2020 в Бразилии и 69-70del с января-февраля 2020 года в Таиланде и Германии - уже циркулировали во всем мире до объединения в этот новый вариант", — рассказал вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.
Отмечается, что мутация N501Y в шиповидном белке способна повышать заразность коронавируса, роэтому она является одной из самых значимых в новой вариации COVID-19.
"Вполне вероятно, что то, что мы наблюдаем в Великобритании, является лишь верхушкой айсберга. Есть, скорее всего, много мутаций, о которых мы пока не знаем, поскольку большинство стран мира постоянно не проводит отслеживание мутаций", — добавили ученые.
К слову, всего в мире насчитывается не менее 23 вариаций SARS-CoV-2.
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Вирус-"мутант" в Бразилии
В штате Рио-де-Жанейро в Бразилии обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Информацию подтвердили в Лаборатории биоинформатики Национальной научной вычислительной лаборатории (LNCC) в Петрополисе, передает О Globo.
В частности, ученые вычленили 180 геномов SARS-CoV-2 и выяснили, что в 38 из них были мутации, которые свидетельствуют о новом штамме. При этом 60% геномов были получены именно в муниципалитете Рио-де-Жанейро.
Исследование не выявило признаков того, что мутировавший коронавирус является более агрессивным. Также ученые отметили, что пока нет доказательств того, что наличие других штаммов COVID-19 может снизить эффективность вакцин.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.