Британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад — The Sun

Всего в мире насчитывается не менее 23 вариаций SARS-CoV-2 / pixabay.com

Мутацию N501Y, которую британские ученые обнаружили в новом штамме коронавируса COVID-19, впервые зафиксировали в Бразилии еще восемь месяцев назад.

Британцы являются мировыми лидерами по уровню генетического секвенирования образцов пациентов с коронавирусом, и именно поэтому они нашли эту мутацию. Об этом сообщает The Sun.

"По меньшей мере две из мутаций в новом варианте N501Y - с апреля 2020 в Бразилии и 69-70del с января-февраля 2020 года в Таиланде и Германии - уже циркулировали во всем мире до объединения в этот новый вариант", — рассказал вирусолог Лестерского университета Джулиан Танг.

Отмечается, что мутация N501Y в шиповидном белке способна повышать заразность коронавируса, роэтому она является одной из самых значимых в новой вариации COVID-19.

"Вполне вероятно, что то, что мы наблюдаем в Великобритании, является лишь верхушкой айсберга. Есть, скорее всего, много мутаций, о которых мы пока не знаем, поскольку большинство стран мира постоянно не проводит отслеживание мутаций", — добавили ученые.

К слову, всего в мире насчитывается не менее 23 вариаций SARS-CoV-2.

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Вирус-"мутант" в Бразилии

В штате Рио-де-Жанейро в Бразилии обнаружили мутировавший вариант коронавируса. Информацию подтвердили в Лаборатории биоинформатики Национальной научной вычислительной лаборатории (LNCC) в Петрополисе, передает О Globo.

В частности, ученые вычленили 180 геномов SARS-CoV-2 и выяснили, что в 38 из них были мутации, которые свидетельствуют о новом штамме. При этом 60% геномов были получены именно в муниципалитете Рио-де-Жанейро.

Исследование не выявило признаков того, что мутировавший коронавирус является более агрессивным. Также ученые отметили, что пока нет доказательств того, что наличие других штаммов COVID-19 может снизить эффективность вакцин.

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Новый штамм коронавируса - что известно: