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"Будем надеяться на лучшее": Голубовская сравнила ситуацию с COVID-19 в Украине и Индии

24 апреля 2021, 15:29
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Коронавирус в Украине немного ослабил хватку, но на данный момент болеют много молодых украинцев. Причем течение болезни тяжелое.

Коронавирус
COVID-19 в Украине пошел на спад / Фото facebook.com/ogolubovska

Коронавирус в Украине понемногу идет на спад, ситуация в Киеве стабилизируется. Количество больных COVID-19 в целом уменьшается, однако много тяжёлых и крайне тяжёлых больных.

Об этом на своей странице в Facebook написала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. По ее словам, коронавирусом на данный момент болеют много молодых украинцев, которые ранее не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Также много больных с тяжёлыми бактериальными, септическими осложнениями вплоть до лёгких абсцессов.

"По Украине ежедневный темп прироста больных около 1%, месяц назад этот показатель был более 5%, загруженность коек с кислородом остаётся высокой в Харьковской, Сумской и Донецкой областях", - написала Голубовская.

Коронавирус в Индии

Врач также рассказала о ситуации с коронавирусом в Индии – страна побила сразу несколько мировых COVID-антирекордов. В частности, на этой неделе в Индии выявили самое большое число зараженных коронавирусом в течение суток – 296 041 (больше сообщалось только в Америке в январе - 297 430). Также за день жертвами болезни стало рекордное число людей - 2023 человек.

"Министр здравоохранения штата Махараштра подтвердил факт смерти в больницах из-за нехватки кислорода. В столице страны Дели и в других городах предупредили, что запасы медицинского кислорода для тяжелобольных пациентов с COVID-19 истощаются. По телевидению показывают кадры людей с пустыми кислородными баллонами, пытающихся спасти своих родственников, переполняющих пункты заправки. Власти усилили безопасность из-за попыток ограбления цистерн с кислородом", - поделилась Голубовская.

При этом Институт сывороток Индии, который производит вакцину AstraZeneca, заявил, что не сможет поднять свой ежемесячный объем производства до 100 миллионов доз с нынешних 60-70 миллионов, что замедлит кампанию иммунизации в Индии.

"В общем, пожелаем, друзья, удачи нашим индийским коллегам, сами набираемся сил и надеемся на лучшее. Ибо надеяться больше не на кого", – резюмировала инфекционист.

Ольга Голубовская

Украинский инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни". Является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Автор более 200 научных работ.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро субботы, 24 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 711 жителей страны. Всего с начала эпидемии заболели 2 017 341 человек.
  • Минздрав обнародовал свежий список регионов красной зоны карантина - всего в ней 12 областей, в том числе и Киев.
  • 24 апреля стало известно, что коронавирус в Одесской области "ослабил хватку", поэтому с 25 апреля регион покидает красную зону карантинных ограничений. Там будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
  • Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.

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