Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией

Врач оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусом / Фото Reuters

Действовавшие в Украине в начале января 2021 года ограничительные карантинные меры дали определенный результат, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, после локдауна люди снова начали контактировать и активно общаться.

"Это свидетельствует о том, что заболеваемость будет расти", - говорит эксперт.

Отвечая на вопрос о сроках нового всплеска заболеваний коронавирусом она спрогнозировала: "Я думаю, что надо дождаться определенного инкубационного периода - 14 дней - и тогда мы увидим, как складывается ситуация после ограничительных мер, после локдауна. То, что рост будет, понятно. Насколько большим он будет, зависит от поведения людей, потому что они должны соблюдать противоэпидемические мероприятия".

В то же время врач согласилась с мнение о том, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней.

"Действительно, есть такая информация, что следующая пандемия может быть хуже предыдущей. Предыдущая пандемия до коронавируса была в 2009 году. Кажется, это была пандемия свиного гриппа. Она была менее мощной, чем сейчас. Пандемии были, есть, и они будут. Главное, чтобы каждое государство было готово к таким ситуациям", - добавила Мухарская.

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