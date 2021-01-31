УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией

31 января 2021, 01:30
Прослушать новость
Остановить

Заболеваемость COVID-19 в Украине будет расти, говорит Людмила Мухарская.

коронавирус
Врач оценила ситуацию с заболеваемостью коронавирусом / Фото Reuters

Действовавшие в Украине в начале января 2021 года ограничительные карантинные меры дали определенный результат, заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, после локдауна люди снова начали контактировать и активно общаться.

"Это свидетельствует о том, что заболеваемость будет расти", - говорит эксперт.

Отвечая на вопрос о сроках нового всплеска заболеваний коронавирусом она спрогнозировала: "Я думаю, что надо дождаться определенного инкубационного периода - 14 дней - и тогда мы увидим, как складывается ситуация после ограничительных мер, после локдауна. То, что рост будет, понятно. Насколько большим он будет, зависит от поведения людей, потому что они должны соблюдать противоэпидемические мероприятия".

В то же время врач согласилась с мнение о том, что следующая пандемия может быть в 10 раз хуже нынешней.

"Действительно, есть такая информация, что следующая пандемия может быть хуже предыдущей. Предыдущая пандемия до коронавируса была в 2009 году. Кажется, это была пандемия свиного гриппа. Она была менее мощной, чем сейчас. Пандемии были, есть, и они будут. Главное, чтобы каждое государство было готово к таким ситуациям", - добавила Мухарская.

Читайте также"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19

Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 4 тыс. 685 человек, среди новых больных - 200 детей и 336 медработников.
  • Также вчера в стране в больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 906 человек, умерли 149 человек, 11 тыс. 317 пациентов выздоровели, было сделано 41 тыс. 781 тестирований на коронавирус.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), г. Киев (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.
  • Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 216 тыс. 278 человек, из них 1 млн 014 тыс. 658 выздоровели и 22 тыс. 628 умерли, проведения ПЦР-тестов - 6 млн 232 тыс. 960.
коронавирус в Украине COVID-19 Людмила Мухарская
Сейчас вы просматриваете новость «Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиологПочти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Степанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник VСтепанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник V Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19 Назван самый эффективный препарат от коронавирусаНазван самый эффективный препарат от коронавируса Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество дозУкраина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз
Следующий материал

Последние новости

02:40
Политик объяснил, почему украинцам грозят проблемы при въезде в ЕС
02:02
В Минздраве рассказали, кого и почему уколют вакциной от коронавируса в первую волну Видео
01:30
Будет еще хуже: эксперт оценила мрачный сценарий с новой пандемией Видео
00:59
"Страшнее, чем коронавирус": внучка Хрущева назвала главную проблему Путина в России Видео
30 января, суббота
23:56
За сутки в Украине обнаружили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
Реклама
23:26
Индексация пенсий: кому из украинцев положены доплаты
23:03
Зеленский установил целых два рекорда в тарифах ЖКХ Видео
22:39
"Легенда Опишни": ушел из жизни самый старший гончар Украины
22:22
В России прояснили ситуацию с поставками вакцины Спутник V на захваченный Донбасс Видео
22:20
Украинцев предупредили о суровых морозах: когда ждать -18 градусов Видео
22:05
Врач назвал три вакцины от COVID-19, которыми безопасно прививаться Видео
21:55
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
21:39
СМИ раскрыли детали послания Байдена Сенату по импичменту Трампу Видео
21:32
Россия якобы передала оккупантам Донбасса вакцину Спутник V Видео
20:56
Украинских моряков освободили из пиратского плена
20:50
Врач объяснил, почему старт вакцинации от COVID-19 в Украине обернется потрясениями Видео
20:46
В Украине новые бунты: где перекрывают трассы из-за роста тарифов Видео
20:24
"Превратил жизнь в ад": женщина поведала о насилии в отношении дочери, полиция не реагирует
20:02
Слепаков пожаловался на угрозы "адептов России будущего" и получил жесткий отпор Видео
20:00
Маневры вблизи границ Украины: эксперт заявил о новой угрозе из оккупированного Крыма Видео
Реклама
19:59
В Украине дорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить Видео
19:38
"Ад в больнице": в Киеве вспыхнул скандал из-за условий для пациентов с COVID-19 Видео
19:04
Во Львове коронавирус лечат спиртом - пациент поведал о последствиях Видео
18:55
Новые протесты из-за Навального: в РФ власти "закручивают гайки" Видео
18:36
Стало известно о планах США по вопросам Крыма и Донбасса Видео
18:30
Медик описал симптомы легкой формы коронавируса Видео
18:12
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:04
"Разрушены стены, выбиты стекла": в Каменском прогремел мощный взрыв
17:59
Смертность от COVID-19: эксперт объяснила, что не так с официальной статистикой Видео
17:49
Скандал в Минобороны: генералы судятся из-за выговора Тарана - СМИ Видео
17:40
Последний шанс уничтожить Северный поток-2: появился прогноз об ударе России по Украине
16:38
"Может ударить по кошельку": Зеленский рассказал о вакцинации украинцев от COVID-19 Видео
15:59
Как тонул сухогруз Arvin с украинцами на борту: появилось видео аварии Видео
15:51
Крушение режима Путина и вопрос Крыма: Шендерович объяснил игру Навального Видео
15:35
"Я опиздав": известный ведущий влип в скандал с шутками об украинском языке Видео
15:20
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
15:03
Украину атакует мощный шторм: какие дороги оказались в снежном плену Видео
14:25
Бесплатные COVID-паспорта в Украине: Ляшко объяснил ситуацию с поездками за границу Видео
14:12
Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз Видео
13:58
Владельцем царского дворца в Геленджике "назначили" друга Путина, построившего Крымский мост Видео
Реклама
13:50
Ермак объяснил, почему Зеленского нельзя посадить в "теплую ванну"
13:50
В Украине изменили газовые тарифы: кто заплатит меньше за доставку Видео
13:12
Эксперт раскрыл очень плохой сценарий по Донбассу
13:11
"Штурмовики" Капитолия обвинили Трампа в предательстве и раскрыли планы по его импичменту Видео
12:33
Генерал-разведчик назвал цель российского форума в Донецке
12:17
Зеленский заявил, что зол на Трампа Видео
12:13
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
11:55
Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России Видео
11:46
Экс-депутат Госдумы объяснил, когда власть Путина очень быстро развалится Видео
11:26
Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять