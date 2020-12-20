Будет ли Украина закупать российскую вакцину от COVID-19: Зеленский поставил точку

Владимир Зеленский / УНИАН

Украина будет бороться за то, чтобы получить безопасную вакцину от коронавируса - Moderna, Pfizer, AstraZeneca. При этом наша страна не входит в список стран, которые первыми получают препарат от COVID-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times, опубликованном на сайте главы государства.

Зеленский считает, что США и Великобритания могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы.

"(Российскую, - ред.) вакцину Спутник сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить невозможно" , - сказал президент.

По его мнению, нельзя допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания.

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что некоторые компании, которые производят вакцину, имеют заводы по всей Европы и даже в России, поэтому вопрос будет стоять, прежде всего, о качестве вакцины.

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