Бунт Тернополя и Черкасс из-за локдауна в Украине: в Слуге народа сделали жесткое заявление

Из-за саботажа усиления карантина в Тернополе и Черкассах может произойти рост заболеваемости COVID-19, считает Михаил Радуцкий.
Постановление правительства об ужесточении карантина в Украине должны выполнять все граждане. Последствия отказа от усиления профилактических мер могут привести к серьезному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Украина 24, в правовом государстве должны выполняться решения Кабмина всеми гражданами без исключения, в том числе и мэрами Тернополя и Черкасс.
"Это не в первый раз мэры говорят, что не будут соблюдать. Я считаю, что Украина - правовое государство, и здесь есть постановление правительства, которое должны выполнять все без исключения, тем более мэры. Особенно мэр Черкасс - он уже извинялся за то, что когда-то отказывался выполнять. Я только не понимаю - выборы закончились, зачем ему сейчас это делать?" – сказал депутат.Читайте такжеВ Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать
Напомнив о негативном опыте Польши в борьбе с коронавирусом, политик напомнил о том, что нежелание усиливать противокоронавирусные меры может привести к росту заболеваемости COVID-19.
"Мы видели, например, Польшу, которая вышла на 500 заболевших в сутки, а затем имела 60 тысяч. Я хотел бы спросить у господина мэра, кто будет виноват в том, когда, не дай Бог, такая ситуация произойдет в городе Черкассы, и кого он будет обвинять, что у него не хватает коек?" – подчеркнул Михаил Радуцкий.
Локдаун в Украине
- В пятницу, 8 января, на территории Украины вступил в силу усиленный карантин, который продлится до 24 января.
- В стране запретили работу заведений сферы общественного питания, посещение учебных заведений (кроме детских садов), непродовольственных рынков, торгово-развлекательных заведений, спортивных клубов, а также функционирование субъектов хозяйствования, деятельность которых не включена в список разрешенных.
- В свою очередь, в Тернополе отказались усиливать карантин.
- Мэр города Сергей Надал заявил, что карантинные меры ужесточат в том случае, если будет зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
- Градоначальник Черкасс Анатолий Бондаренко также отказался от усиления противоэпидемиологических мероприятий. Решение местных властей он объяснил стабилизацией ситуации касательно распространения COVID-19 в городе.