Бунт Тернополя и Черкасс из-за локдауна в Украине: в Слуге народа сделали жесткое заявление

Постановления Кабмина в Украине по усилению карантина не должны саботироваться - Радуцкий / Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

Постановление правительства об ужесточении карантина в Украине должны выполнять все граждане. Последствия отказа от усиления профилактических мер могут привести к серьезному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в эфире телеканала Украина 24, в правовом государстве должны выполняться решения Кабмина всеми гражданами без исключения, в том числе и мэрами Тернополя и Черкасс.

"Это не в первый раз мэры говорят, что не будут соблюдать. Я считаю, что Украина - правовое государство, и здесь есть постановление правительства, которое должны выполнять все без исключения, тем более мэры. Особенно мэр Черкасс - он уже извинялся за то, что когда-то отказывался выполнять. Я только не понимаю - выборы закончились, зачем ему сейчас это делать?" – сказал депутат.Читайте такжеВ Украине начался локдаун: что запрещено и кому разрешили работать

Напомнив о негативном опыте Польши в борьбе с коронавирусом, политик напомнил о том, что нежелание усиливать противокоронавирусные меры может привести к росту заболеваемости COVID-19.

"Мы видели, например, Польшу, которая вышла на 500 заболевших в сутки, а затем имела 60 тысяч. Я хотел бы спросить у господина мэра, кто будет виноват в том, когда, не дай Бог, такая ситуация произойдет в городе Черкассы, и кого он будет обвинять, что у него не хватает коек?" – подчеркнул Михаил Радуцкий.

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