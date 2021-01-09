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Бунтующий против карантина Тернополь могут "закрыть": названа дата

9 января 2021, 15:38
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В городе правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил.

карантин в Украине
Власти Тернополя отказались вводить ужесточенный карантин на период с 8 по 24 января / УНИАН

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может ввести жесткий карантин в Тернополе с понедельника, 11 января.

Об этом сообщил в Facebook мэр Тернополя Сергей Надал. По его словам, правоохранители начали массово штрафовать предпринимателей за нарушение карантинных правил.

По информации мэра, правоохранители выставят границы вокруг школ, чтобы не пустить детей на учебу, а в отношении директоров учебных заведений и учителей будут открывать дела.

"Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича. Я хочу заявить, что в Тернополе воевать с полицией никто не будет. Я не имею права рисковать людьми и городом", - подчеркнул мэр.

Надал также сообщил, что в Тернополе наблюдается уменьшение роста заболеваемости COVID-19: количество вновь обнаруженных больных 8 января - 36 человек, а 9 января их было 27. Эти показатели значительно меньше, чем были осенью, уточнил мэр Тернополя.

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Карантин в Тернополе - последние новости:

  • Кабинет министров 9 декабря 2020 года принял решение о введении на территории Украины усиленных противоэпидемиологических мероприятий, которые должны будут действовать с 8 по 24 января.
  • При этом общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 марта 2021 года.
  • 6 января местные власти Тернополя приняли решение об отказе вводить ужесточенный карантин на период с 8 по 24 января. Ученики младших классов будут ходить в школу, а предприятиям намерены рекомендовать продолжать работу.
  • Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе готовы ввести жесткий карантин в том случае, если в течение нескольких дней будет зафиксировано увеличение количества людей, которые заразились коронавирусом.

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