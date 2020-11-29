Были на аппаратах ИВЛ: на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отсутствия электричества

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов / Reuters

В Жовковской районной больнице в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, однако в больнице на некоторое время пропало электричество.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Полиция начала проверку и выяснила, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.

"В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность", - говорится в сообщении полиции.

Сообщается также, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

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Напомним: