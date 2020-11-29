Были на аппаратах ИВЛ: на Львовщине двое пациентов с COVID-19 умерли из-за отсутствия электричества

27 ноября в больнице больше часа не было света.
В Жовковской районной больнице в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, однако в больнице на некоторое время пропало электричество.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Сообщение о смерти двух пациентов появилось в соцсетях. Полиция начала проверку и выяснила, что 27 ноября в больнице не было электричества с 17.50 до 19.10.
"В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность", - говорится в сообщении полиции.
Сообщается также, что в больнице есть два электрических генератора, но их во время отключения не задействовали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.
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Напомним:
- Волонтер Дана Яровая сообщила, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну, также госпитализированному с коронавирусом. Волонтер написала, что из-за нехватки кислорода в больнице пациентам позволяют подышать кислородом 15 минут в день.
- Позже министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о мужчине, который якобы умер от коронавируса в больнице Киевской области из-за того, что отдал свою порцию кислорода сыну.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в Украине нет проблем с обеспечением кислородом больных коронавирусом. В то же время, по его словам, есть проблемы, связанные с логистикой и техническим обеспечение медучреждений.