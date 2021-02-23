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Цену засекретили, но колоть начинают: анонсирован старт COVID-вакцинации

23 февраля 2021, 15:53
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Когда и как стартует вакцинация от коронавируса в Украине – выяснил Главред: кому сделают первую прививку и другие аспекты.

Вакцинация от коронавируса в Украине - дата, цена, как это будет
Вакцинация от коронавируса в Украине: дата, цена, как это будет / GettyImages

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется завтра, 24 февраля. Сегодня 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield были доставлены из Борисполя на склад Укрпромпостач. Там они проходят входной контроль. Дальше партия будет расфасована для каждого региона Украина.

Вакцинация от коронавируса в Украине: как это будет

Как рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, завтра 11 автомобилей начнут доставку вакцины на региональные склады.

Читайте такжеУкраина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросыПервыми вакцину получать Киев, Житомир, Черкассы, а также области: Киевская, Черкасская, Винницкая.

Препарат доставят непосредственно в учреждения здравоохранения.

"Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения. Вакцинацию планируем начать уже завтра", – уточнил Ляшко.

Он напомнил, что будет несколько этапов вакцинации:

  • на первом этапе прививать будут мобильные бригады,
  • на втором этапе будут вакцинировать мобильные бригады и кабинеты прививки.

Вакцинация будет исключительно добровольной, заверил Ляшко. И, отвечая на вопрос журналистов, заверил, что и сам готов уколоться индийской вакциной.

Вакцина от коронавируса для Украины: цена

Цена вакцины от коронавируса для Украины разглашаться не будет: таковы условия договора с поставщиком.

"Мы сделали все Возможное, чтоб Украина получила лучшую цену... Но могу подчеркнуть, что она отвечает задекларированной разработчиком цене", – заявила на брифинге глава CrownAgency в Украине Татьяна Коротченко.

Вакцина от коронавируса CoviShield: побочные эффекты

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • боль в суставах или мышцах,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • тошнота,
  • головная боль,
  • затруднение дыхания.

Кроме того, к "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca: новости

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