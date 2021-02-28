Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину

Ситуация с распространением коронавируса в Чехии начала ухудшаться в начале этого года. Правительство продлило режим ЧС в стране до конца февраля.
Президент Чехии Милош Земан направил письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором попросил у него вакцину против коронавируса "Спутник V".
По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выказала готовность поставить Чехии препарат, сообщает РБК.
При этом Земан подчеркнул, что для одобрения использования российской вакцины в Чехии будет достаточно решения национального регулятора — Государственного института по контролю за лекарствами (SUKL). Таким образом, президент не будет настаивать на одобрении вакцины регулятором ЕС — Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).
Отметим, ситуация с распространением коронавируса в Чехии начала ухудшаться в начале этого года. Правительство продлило режим ЧС в стране до конца февраля после соответствующей просьбы краевых руководителей. Они сообщили, что с учетом текущей ситуации имеющихся у них средств борьбы с пандемией будет недостаточно.
Также с 1 марта граждане смогут передвигаться только по районам проживания, покинуть их можно будет только в случае крайней необходимости.
С начала пандемии в Чехии выявили 1 235 480 зараженных коронавирусом, умерли 20 339 человек. В стране побороли болезнь 1 067 557 человек.
В настоящее время в Чехии болеют 147 тысяч человек, из них в тяжелом или критическом состоянии 1523 человека, сказано на сайте worldometers.
Коронавирус в Чехии – о чем сообщалось ранее:
- В Чехии бьют тревогу. Более 40% сделанных за сутки тестов на коронавирус оказываются положительными. Доля тяжело больных на максимумах с начала пандемии. Крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.
- Премьер Андрей Бабиш заявил, что такой ситуации, как сейчас, в Чехии еще не было, она чрезвычайно серьезная. "Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал он.