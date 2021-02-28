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Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину

28 февраля 2021, 11:22

Ситуация с распространением коронавируса в Чехии начала ухудшаться в начале этого года. Правительство продлило режим ЧС в стране до конца февраля.

Путин, Земан
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину / kremlin.ru

Президент Чехии Милош Земан направил письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором попросил у него вакцину против коронавируса "Спутник V".

По словам чешского лидера, он согласовал просьбу с премьер-министром Андреем Бабишем. Земан уточнил, что Россия выказала готовность поставить Чехии препарат, сообщает РБК.

При этом Земан подчеркнул, что для одобрения использования российской вакцины в Чехии будет достаточно решения национального регулятора — Государственного института по контролю за лекарствами (SUKL). Таким образом, президент не будет настаивать на одобрении вакцины регулятором ЕС — Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Отметим, ситуация с распространением коронавируса в Чехии начала ухудшаться в начале этого года. Правительство продлило режим ЧС в стране до конца февраля после соответствующей просьбы краевых руководителей. Они сообщили, что с учетом текущей ситуации имеющихся у них средств борьбы с пандемией будет недостаточно.

Также с 1 марта граждане смогут передвигаться только по районам проживания, покинуть их можно будет только в случае крайней необходимости.

С начала пандемии в Чехии выявили 1 235 480 зараженных коронавирусом, умерли 20 339 человек. В стране побороли болезнь 1 067 557 человек.

В настоящее время в Чехии болеют 147 тысяч человек, из них в тяжелом или критическом состоянии 1523 человека, сказано на сайте worldometers.

Коронавирус в Чехии – о чем сообщалось ранее:

  • В Чехии бьют тревогу. Более 40% сделанных за сутки тестов на коронавирус оказываются положительными. Доля тяжело больных на максимумах с начала пандемии. Крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.
  • Премьер Андрей Бабиш заявил, что такой ситуации, как сейчас, в Чехии еще не было, она чрезвычайно серьезная. "Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал он.

Чехия коронавирус Владимир Путин Милош Земан российская вакцина
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