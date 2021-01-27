Человечество не сможет победить коронавирус: инфекционист назвала проблему

Голубовская назвала условие, при котором невозможно будет победить COVID-19.
Внештатный специалист Минздрава и врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что если коронавирус будет передаваться от людей к животным и обратно, то человечеству с ним будет практически невозможно справиться.
"Одно из самых неприятных событий, которое случилось с этим коронавирусом, это то, что он возник от животных, но сейчас передается от человека к человеку. Если этот вирус начнет передаваться от человека к животному, как случилось с норками, и наоборот - это уже будет совсем другая история, мы уже не сможем с ним практически справиться", - отметила Голубовская, передает Украина 24.
Ранее Голубовская озвучила три сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине.
По ее словам, первый сценарий - коронавирус сойдет на нет. Но более вероятный сценарий, что через пару лет заболевание станет сезонным и им будут болеть пожилые люди и те, кто находится в группе риска.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
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