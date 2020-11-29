Человечество рискует проиграть: ученый дал пугающий прогноз о борьбе с COVID-19

Ученый оценил вспышку пандемии коронавируса / Фото Reuters

Человечество утратило шанс применять популярные средства, которые помогают на ранних стадиях коронавируса, а также действующие в тяжелых случаях.

Об этом американский ученый, автор книги о пандемии COVID-19 Роберт Куллахан рассказал Апострофу.

"Мы, например, потеряли возможность использовать проверенные препараты, такие как гидроксихлорохин на ранних стадиях COVID-19. Не знаю, это произошло ли это из-за групп с особым интересом, которые инвестировали в новые антивирусные препараты, или просто политические критиканы не давали ход делу, но такую ошибку простить нельзя", - подчеркнул он.

В то же время он считает, что людям стоит готовиться к большему количеству вспышек коронавируса.

"Нельзя впадать в институциональную и правительственную амнезию каждые 3-4 года и в конце концов стать самоуверенными, как это уже произошло сейчас. Эта война еще далека до завершения. Возможно, вирус еще и победит", - добавил Куллахан.

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