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Человечество рискует проиграть: ученый дал пугающий прогноз о борьбе с COVID-19

29 ноября 2020, 14:46

Людям стоит готовиться к большему количеству вспышек коронавируса, считает Роберт Куллахан.

Коронавирус в США
Ученый оценил вспышку пандемии коронавируса / Фото Reuters

Человечество утратило шанс применять популярные средства, которые помогают на ранних стадиях коронавируса, а также действующие в тяжелых случаях.

Об этом американский ученый, автор книги о пандемии COVID-19 Роберт Куллахан рассказал Апострофу.

"Мы, например, потеряли возможность использовать проверенные препараты, такие как гидроксихлорохин на ранних стадиях COVID-19. Не знаю, это произошло ли это из-за групп с особым интересом, которые инвестировали в новые антивирусные препараты, или просто политические критиканы не давали ход делу, но такую ошибку простить нельзя", - подчеркнул он.

В то же время он считает, что людям стоит готовиться к большему количеству вспышек коронавируса.

"Нельзя впадать в институциональную и правительственную амнезию каждые 3-4 года и в конце концов стать самоуверенными, как это уже произошло сейчас. Эта война еще далека до завершения. Возможно, вирус еще и победит", - добавил Куллахан.

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Коронавирус в мире:

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 60,5 млн человек, из них более 1,42 млн умерли.
  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 62 млн человек, 1,44 млн скончались.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 13 млн зараженных. Индия находится на втором месте (9,3 млн), на третьем месте — Бразилия (6,2 млн), на четвертом — Франция (2,24 млн), на пятом — Россия.
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