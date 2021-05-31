Человечеству грозят новые смертельные COVID-пандемии: названы главные опасности

Мир могут атаковать COVID-26 и COVID-32, предупредил Питер Хотез.
Известный американский педиатр, эксперт в вопросах здравоохранения и вакцинации Питер Хотез рассказал об угрозе новых COVID-пандемий.
Как подчеркнул он в эфире NBC News, для всего человечества жизненно важно установить происхождение коронавируса, иначе существует угроза возвращения пандемии в будущем.
Эксперт обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 – уже третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке (первые две – эпидемии вирусов SARS и MERS).
Ученый говорит: "Природа говорит нам о том, что будет: наступит COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19".
Хотез считает, что в китайскую провинцию Хубей на длительный срок следует направить большую команду ученых – эпидемиологов, вирусологов, экологов и прочих специалистов. В ходе масштабного расследования они должны собрать все возможные образцы и установить точное происхождение коронавируса.
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Вакцинация от коронавируса:
- За минувшие сутки в Украине от COVID-19 привиты 6 тыс. 168 человек, из них первую дозу получили 5 тыс. 828 человек полностью иммунизированы - 340 человек.
- В течение суток работали 60 мобильные бригады, 120 пунктов прививки.
- "С начала прививочной кампании привиты 1 млн 021 тыс. 806 человек, из них получили одну дозу - 1 млн 021 тыс. 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 тыс. 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 млн 147 тыс. 581 прививку.
- По состоянию на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 610 тыс. 168 человек.