Человечеству грозят новые смертельные COVID-пандемии: названы главные опасности

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Известный американский педиатр, эксперт в вопросах здравоохранения и вакцинации Питер Хотез рассказал об угрозе новых COVID-пандемий.

Как подчеркнул он в эфире NBC News, для всего человечества жизненно важно установить происхождение коронавируса, иначе существует угроза возвращения пандемии в будущем.

Эксперт обратил внимание на то, что пандемия COVID-19 – уже третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке (первые две – эпидемии вирусов SARS и MERS).

Ученый говорит: "Природа говорит нам о том, что будет: наступит COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19".

Хотез считает, что в китайскую провинцию Хубей на длительный срок следует направить большую команду ученых – эпидемиологов, вирусологов, экологов и прочих специалистов. В ходе масштабного расследования они должны собрать все возможные образцы и установить точное происхождение коронавируса.

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Вакцинация от коронавируса: