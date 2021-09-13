"Человек становится уязвимым": инфекционист рассказал, как не подхватить COVID-19 после вакцинации

Инфекционист отметил, что коронавирусом болеют даже вакцинированные / УНИАН

Вакцина от коронавируса не защищает на 100% от инфицирования болезнью, а в стационары попадают даже те, кто был привит одной либо двумя дозами вакцины.

Сейчас рано говорить о том, что привитые от коронавируса стопроцентно безопасны и не могут заражать других людей, сообщил инфекционист Евгений Дубровский на своей страничке в Facebook .

По его словам, спустя несколько дней после прививки человек рискует заболеть коронавирусом, так как его иммунитет в это время очень уязвим. Инфекционист рекомендует в это время поберечься и ограничить контакты с другими людьми.

"Важно перед вакцинацией обратиться к семейному врачу и пройти минимальное обследование, особенно если есть сопутствующие хронические заболевания. Также практика показывает, что довольно часто люди после введения вакцины на пятый - восьмой день заражаются. Почему - надо разбираться. Предполагается, что после вакцинации человек становится очень уязвимым, поэтому советую, сделав прививку, хотя бы неделю оставаться дома и максимально ограничить контакты", — посоветовал инфекционист.

Читайте такжеВрач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больнымРанее Главред сообщал, что граждане, которые получили только одну дозу вакцины от коронавируса, будут освобождаться от ограничений только в "желтой" зоне. Для привилегий в "красной" потребуется полный курс вакцинации, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Также стало известно, что в Украине разрешат работать представителям бизнеса во время карантинных ограничений желтой и красной зон эпидемической опасности, но при одном условии. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, главным условием является - наличие COVID-сертификатов у персонала и клиентов.