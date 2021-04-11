Чем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу

Много стран вакцинируют Pfizer, и все говорят, что это новая, перспективная вакцина / Фото Reuters

Украинцев прививают от коронавируса вакциной индийского производства Covishield. На очереди - китайская CoronaVac и американская Pfizer. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, чем отличаются эти два препарата и какому из них доверяют больше.

По ее словам, определенное количество людей доверяет вакцине Pfizer, потому что этот препарат постоянно на устах, передает Украина 24.

"Много стран вакцинируют Pfizer, и все говорят, что это новая, перспективная вакцина, то есть платформа, на которой разработана эта вакцина, ранее не применялась для производства других вакцин", - рассказала Мухарская.

Врач добавила, что китайская вакцина CoronaVac – это инактивированная вакцина, которой, доверяют люди, доверяющие вакцинам как таковым. Препарат произведен на платформе, на которой сделаны множество вакцин, которые применяются при вакцинации детей.

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