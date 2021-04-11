Чем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу

Много людей доверяют вакцине от коронавируса Pfizer, потому что этот препарат постоянно на устах. Но и у китайского препарата есть свои сторонники.
Украинцев прививают от коронавируса вакциной индийского производства Covishield. На очереди - китайская CoronaVac и американская Pfizer. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская рассказала, чем отличаются эти два препарата и какому из них доверяют больше.
По ее словам, определенное количество людей доверяет вакцине Pfizer, потому что этот препарат постоянно на устах, передает Украина 24.
"Много стран вакцинируют Pfizer, и все говорят, что это новая, перспективная вакцина, то есть платформа, на которой разработана эта вакцина, ранее не применялась для производства других вакцин", - рассказала Мухарская.
Врач добавила, что китайская вакцина CoronaVac – это инактивированная вакцина, которой, доверяют люди, доверяющие вакцинам как таковым. Препарат произведен на платформе, на которой сделаны множество вакцин, которые применяются при вакцинации детей.
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Вакцинация от коронавируса в Украине
- Вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли препарат CoviShield, который считают индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.
- 24 февраля в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь, прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.
- Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации, надеясь, что скоро в страну поступит партия препарата Pfizer. Он подчеркнул, что у украинцев нет права выбора препарата от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.
- Иммунолог, член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что вакциной против коронавируса Pfizer&BioNTech в Украине решено привить постояльцев и персонал домов интернатного типа.
- Тем временем в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
- 14-15 апреля Украина ожидает поставку вакцины от коронавируса Pfizer. Как заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, в страну прибудет 117 тысяч доз препарата в рамках программы Covax.