УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы

1 июня 2021, 23:03
Прослушать новость
Остановить

Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений.

Индия,жертвы коронавируса
Черная плесень добралась до Ирака / Reuters

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как черная плесень.

Как сообщает издание Rudaw, от болезни умерли два человека.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва умерла в городе Насирия.

О том, что он заболел черной плесенью стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.

"Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он.

Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения черной плесенью.

Читайте такжеЧерная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине

Главные разновидности грибковых осложнений

В начале мая в Индии появились первые случаи заражения грибком.

Черная плесень:

Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, распространяется в глазницы. На пораженных участках возникает характерный черный струп. Может содержаться в гниющих растениях, фруктах и овощах, навозе и почве.

Белая плесень:

Этот грибок активно воздействует на легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Он влияет на организм в целом. Расцветает в сырых полуподвальных помещениях. При этом ее споры очень летучи и быстро распространяются.

Желтая плесень:

До сих пор была заболеванием, характерным только для рептилий. Желтая плесень считается наиболее опасной из перечисленных – грибок вырабатывает ядовитое вещество афлатоксин, которое вызывает некроз тканей и одновременное нарушение функций нескольких органов. наиболее часто поражает такие пищевые продукты, как рыба, рис, молоко, земляные орехи.

Коронавирус - это...

Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.

Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.

Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Симптомы

Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:

- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);

- сухой кашель;

- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);

- затруднение дыхания;

- боли в области груди;

- головная боль;

- миалгия;

- общее недомогание.

Как защититься?

В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:

- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;

- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;

- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

здоровье коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делатьМагнитная буря с 1 июня 2021 ударит по нервам и здоровью: что делать Накроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июнеНакроет похолодание, зальет дождями: украинцев предупредили о ненастье в июне Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 "Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети"Панин тоже с этого начинал": Киркоров с огромным псом взорвал соцсети Байден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствияхБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

Последние новости

23:38
Врач предупредила о коварной опасности кваса
23:03
Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы Видео
23:02
У Авакова придумали, как украинцы смогут зарабатывать "десятину" на нарушениях ПДД Видео
22:25
Политолог рассказал, грозит ли Шарию экстрадиция и почему его боится Зеленский Видео
22:24
Пустыня все ближе: Украине предрекли глобальное изменение климата Видео
Реклама
21:30
"Пулю в лоб всажу": на Буковине пьяный священник устроил дебош полиции Видео
21:29
В Канаде разрешили миксовать разные вакцины от коронавируса Видео
21:18
Врачи делают эти четыре вещи, чтобы поскорее вылечить воспаление Видео
21:07
Ученые Гарварда назвали лучшие упражнения для костей Видео
21:00
В моду на лето 2021 вошли удобные и немного громоздкие кроссовки из 90-х, которые обожала Леди Ди Фото Видео
20:58
Календарь удачи: приметы на деньги по дням недели Видео
20:55
В Минздраве пояснили, кого считать полностью защищенным от COVID-19 Видео
20:52
Низкое либидо: сексперт дала резкий и честный совет женщинам Видео
20:40
Как сделать так, чтобы украинцы добровольно платили налоги мнение
20:15
Врачи поведали подробности трагической смерти внука Филимонова Видео
20:06
Лупил по голове младенца: на Полтавщине "обкуренный" горе-отец убил сына, его наказали Видео
20:05
Украину накроет адская жара и опасная аномалия летом Видео
19:41
Маты и алкоголь: в Киеве блогерша с друзьями разбомбила шикарную квартиру
19:37
Как избежать инсульта с помощью простой утренней привычки Видео
19:30
В Украине с 1 июня подорожал проезд: названы новые тарифы Видео
Реклама
19:04
На Житомирщине повязали педофила, который "сливал" детское порно в Сеть Видео
18:41
Иначе не допустят к профессии: в Украине учителей могут заставить привиться от коронавируса Видео
18:40
Лукашенко обрушился на Украину с критикой и заявил о полетах в Крым через Россию Видео
18:22
ВОЗ одобрила применение вакцины CoronaVac, которую колят украинцам Видео
18:20
В моду на лето 2021 вернулась потрясающая стрижка укороченный боб в стиле неугомонных 90-х Фото Видео
18:04
Врач рассказала, чем опасен плохо вымытый пупок Видео
18:00
У Путина заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину после запуска СП-2 Видео
17:38
Германия готовится сделать предложение США по Северному потоку-2 Видео
17:07
В Минске задержанный во время протестов оппозиционер попытался покончить с собой Видео
16:59
Родителям на заметку: эксперт рассказала, как следует "дозировать" телевидение для детей
16:54
Можно ли ставить брекеты во взрослом возрасте? новости компании
16:51
Изнасиловали и бросили у дороги: под Полтавой 16-летняя девушка умерла после издевательства Видео
16:48
Включение и настройка БИОС на ноутбуке новости компании
16:15
Тилль Линдеман выпустил клип с насилием школьника-пионера в День защиты детей Видео
16:11
В Германии ответили, почему не дадут Украине летальное оружие Видео
15:46
В Кривом Роге умерла беременная женщина: ее поджег 17-летний сожитель, двое детей остались без мамы Видео
15:45
Украинский нацистский коллаборационист: Netflix оскандалился переводом слова "бандеровец" в Брате-2
15:39
Верка Сердючка и Тина Кароль стали хедлайнерами Atlas Weekend
15:00
Италия перестала признавать украинские водительские права Видео
14:43
Оргия у храма в Хмельницком: появилось новое признание "героев" скандала Видео
Реклама
14:42
Парламент принял закон Зеленского про "суд в смартфоне": что поменяется Видео
14:20
Церковный календарь праздников в июне 2021: даты Вознесения и Троицы Видео
14:08
Ученые совершили крупнейший прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера Видео
13:43
"Вы должны России": спикер Госдумы потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед РФ
13:32
Стало известно, когда Холостячка Ксения Мишина выходит замуж
13:28
Лукашенко раскрыл, что взял на встречу с Путиным в таинственном чемоданчике Видео
13:21
Снег вместо жары: украинцев удивили прогнозом погоды на июнь Видео
13:18
Тяга к еде: названы три пристрастия и о чем они говорят Видео
13:08
Фронтмен группы Kozak System чуть не убился на концерте
13:01
Украина пытается скопировать опыт налоговой реформы Польши, но безуспешно - СМИ
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять