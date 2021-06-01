Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы

Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений.
В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как черная плесень.
Как сообщает издание Rudaw, от болезни умерли два человека.
По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва умерла в городе Насирия.
О том, что он заболел черной плесенью стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.
"Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он.
Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения черной плесенью.
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Главные разновидности грибковых осложнений
В начале мая в Индии появились первые случаи заражения грибком.
Черная плесень:
Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, распространяется в глазницы. На пораженных участках возникает характерный черный струп. Может содержаться в гниющих растениях, фруктах и овощах, навозе и почве.
Белая плесень:
Этот грибок активно воздействует на легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Он влияет на организм в целом. Расцветает в сырых полуподвальных помещениях. При этом ее споры очень летучи и быстро распространяются.
Желтая плесень:
До сих пор была заболеванием, характерным только для рептилий. Желтая плесень считается наиболее опасной из перечисленных – грибок вырабатывает ядовитое вещество афлатоксин, которое вызывает некроз тканей и одновременное нарушение функций нескольких органов. наиболее часто поражает такие пищевые продукты, как рыба, рис, молоко, земляные орехи.
Коронавирус - это...
Коронавирус нового типа 2019-nCoV - это вирус, который вызывает атипичную пневмонию. Он появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Как уже известно, впервые вирус зафиксировали в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения обозначила этот вирус как 2019-nCoV.
Инкубационный период длится в течение 6-12 дней. В случае инфицирования от человека к человеку – не более 5 дней.
Отметим, 30 января ВОЗ приняла важное решение и признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.
Симптомы
Они схожи с симптомами пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома:
- потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения легочных тканей);
- сухой кашель;
- лихорадка и повышение температуры (38°С или выше);
- затруднение дыхания;
- боли в области груди;
- головная боль;
- миалгия;
- общее недомогание.
Как защититься?
В ВОЗ уже выпустили рекомендации. И вот что там рекомендуют:
- мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе;
- прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем;
- избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;
- термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.