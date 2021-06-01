Черная плесень добралась еще до одной страны, есть первые жертвы

Черная плесень добралась до Ирака / Reuters

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как черная плесень.

Как сообщает издание Rudaw, от болезни умерли два человека.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва умерла в городе Насирия.

О том, что он заболел черной плесенью стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.

"Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он.

Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения черной плесенью.

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Главные разновидности грибковых осложнений

В начале мая в Индии появились первые случаи заражения грибком.

Черная плесень:

Болезнь развивается в полости носа и придаточных пазухах, распространяется в глазницы. На пораженных участках возникает характерный черный струп. Может содержаться в гниющих растениях, фруктах и овощах, навозе и почве.

Белая плесень:

Этот грибок активно воздействует на легкие, кожу, желудочно-кишечный тракт, почки и другие органы. Он влияет на организм в целом. Расцветает в сырых полуподвальных помещениях. При этом ее споры очень летучи и быстро распространяются.

Желтая плесень:

До сих пор была заболеванием, характерным только для рептилий. Желтая плесень считается наиболее опасной из перечисленных – грибок вырабатывает ядовитое вещество афлатоксин, которое вызывает некроз тканей и одновременное нарушение функций нескольких органов. наиболее часто поражает такие пищевые продукты, как рыба, рис, молоко, земляные орехи.