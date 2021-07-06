Черная плесень прокралась еще в одну страну: опасный грибок убил женщину, которая болела COVID-19 / Reuters

"Черная плесень" попала еще в одну страну. В Гватемале подтвердили первый смертельный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связали этот случай с перенесенным коронавирусом.

"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", — говорится в сообщении местного минздрава в Twitter.

Исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес подтвердил связь этого случая с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Что это за болезнь – черная плесень или мукормикоз

Мукормикоз - хроническое заболевание, сопровождающееся развитием в лимфатических узлах и лёгких гранулематозных процессов или язв, некрозов, геморрагических инфарктов в желудочно-кишечном тракте, пишет Википедия.

Также известный как чёрный грибок или чёрная плесень - инфекция, вызываемая разнообразными видами грибов семейства Мукоровые, включая роды Мукор, Ризопус, Ризомукор. Наиболее частыми признаками болезни являются инвазивные некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль, лихорадку, орбитальный целлюлит с проптозом и гнойные выделения из носа.

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Мукормикоз - это очень опасное заболевание, с высокой смертностью около 50 процентов. Грибок чаще всего поражает лицо, глаза, нос и пазухи, разрушает кости и заражает мозг.

Ранее стало известно о смерти в Индии пациента, который болел коронавирусом и у которого выявили цветные грибковые заболевания.

Также в Ираке подтвердили заражение мукормикозом, известным как черная плесень.

В Аргентине в субботу, 19 июня, официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень", который поражает носоглотку.