Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19

Черная плесень ворвалась еще в одну страну / Reuters

В Аргентине в субботу, 19 июня, официально зарегистрировали первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень", который поражает носоглотку.

На сайте Министерства здравоохранения Аргентины отмечается, что заболевание обнаружили у 47-летней пациентки из города Формоса, которая болела COVID-19. Женщина также страдает от высокого кровяного давления и сахарного диабета II типа.

11 мая у инфицированной появились симптомы коронавируса, ее изолировали. После выписки у больной появилась головная боль и нарушение чувствительности и 9 июня пациентку госпитализировали. Микробиологическая диагностика выявила "ценоцитарные гифы, совместимые с мукоральными".

"Немедленно было начато специфическое противогрибковое лечение и хирургическую очистку пораженного участка, и 12 июня диагноз мукормикоз был подтвержден", — говорится в сообщении.

В настоящее время больная "черной плесенью" пациентка продолжает получать медицинскую помощь.

Еще один случай мукормикоза подозревают у жительницы провинции Буэнос-Айрес, которая умерла от осложнений COVID-19.

Что это за болезнь – черная плесень или мукормикоз

Мукормикоз - хроническое заболевание, сопровождающееся развитием в лимфатических узлах и лёгких гранулематозных процессов или язв, некрозов, геморрагических инфарктов в желудочно-кишечном тракте, пишет Википедия.

Также известный как чёрный грибок или чёрная плесень - инфекция, вызываемая разнообразными видами грибов семейства Мукоровые, включая роды Мукор, Ризопус, Ризомукор. Наиболее частыми признаками болезни являются инвазивные некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль, лихорадку, орбитальный целлюлит с проптозом и гнойные выделения из носа.

Мукормикоз - это очень опасное заболевание, с высокой смертностью около 50 процентов. Грибок чаще всего поражает лицо, глаза, нос и пазухи, разрушает кости и заражает мозг.

Ранее стало известно о смерти в Индии пациента, который болел коронавирусом и у которого выявили цветные грибковые заболевания.

Также в Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как черная плесень.