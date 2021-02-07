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"Черная смерть": человечество предупредили о новой более опасной пандемии

7 февраля 2021, 12:09
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Эколог обнаружил, что болезни, "столь же заразные, как корь, столь же смертельные, как лихорадка Эбола", могут мутировать и разрушать человеческое население.

Ученые, лаборатория
Человечество предупредили о новой более опасной пандемии / Reuters

Человечеству грозит новая пандемия, "больше похожая на черную смерть" - и она будет намного хуже, чем COVID-19. Исследователь окружающей среды Джон Видал предупредил, что зоонозные инфекции, которые передаются от животных к человеку, представляют собой серьезную угрозу для человечества, так как могут поразить земной шар в течение нескольких недель, убив десятки миллионов человек.

По словам ученых, заболевания, которые гораздо более смертоносны, чем нынешняя коронавирусная инфекция, представляют сейчас опасность для человечества, поскольку животные несут "тысячи" вирусов, многие из которых могут передаваться от одного вида к другому, пишет британское издание Daily Mirror.

Автор-эколог Джон Видал обнаружил, что болезни, "столь же заразные, как корь, столь же смертельные, как лихорадка Эбола", могут мутировать и разрушать человеческое население. В ходе работы над книгой, раскрывающей связь между природой и болезнями, Видал связался с экспертами со всего мира, которые сделали мрачные прогнозы о том, что худшее, возможно, еще впереди.

В своей статье в Daily Mail Джон Видал призывает правительства признать угрозу пандемии в масштабах "Черной смерти" – пандемии чумы, от которой погиб каждый третий человек в Европе в XIV веке.

Делия Грейс Рэндольф, соруководитель отдела здоровья животных и человека в Международном научно-исследовательском институте животноводства в Найроби (Кения) поделилась с Видалом своими прогнозами: "Я думаю, что нас ждет волна новых зоонозных болезней, смесь старых и новых".

Рэндольф винит в опасности нового вируса разрушение естественной среды обитания животных, вызванное изменениями в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания.

По словам исследователя, новый вирус может поразить земной шар в течение нескольких недель, убив десятки миллионов человек, прежде чем против него будут приняты меры.

Видал поведал, что экологи из Университетского колледжа Лондона (UCL) сообщают, что с 1945 года во всем мире появилось 335 новых потенциально смертельных заболеваний. Более 200 из них - это зоонозы, вирусы, бактерии, паразиты, грибы и прионы.

Джон Видал также подчеркнул, что микробы, которые встречаются в природе у диких и домашних животных, теперь передаются человеку. Он уточнил, что другие смертоносные вирусы, передаваемые между видами, включают "ВИЧ, лихорадку Эбола, лихорадку Ласса, марбургский и пенистый вирус обезьяны в Африке; SARS и COVID-19 в Китае; болезнь Шагаса, боливийскую геморрагическую лихорадку и хантавирус в Латинской Америке; вирус Хендра в Австралии и MERS в Саудовской Аравии".

Новая пандемия – о чем сообщалось ранее:

  • Ученые заговорили о новой устрашающей пандемии, которая может уничтожить половину человечества. Как заявил британский ученый Майкл Грегор, новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики, где по всему миру содержатся миллионы кур.
  • Во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу из-за риска новой пандемии из-за вируса Nipah (Нипах) или NiV. Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется.

ученые вирусы вирус Эбола пандемия коронавируса
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