Чеснок и лук помогают: в Минздраве рассказали, как защититься от коронавируса

Ляшко рассказал, что действительно защищает от COVID-19 / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко развенчал популярные мифы о способах лечения коронавируса, и высказался о других методах профилактики.

Ляшко поддержал способ защиты от вируса в виде чеснока и лука, как в контексте наличия витаминов в этих овощах, так и с учетом побочного эффекта - специфического запаха, который помогает держать дистанцию от других людей во время пандемии.

"Во-первых, это относится к овощам, которые мы рекомендуем употреблять - там есть полезные витамины и микроэлементы. И, во-вторых, чеснок помогает нам защититься от инфицирования, поскольку, когда человек съест пару зубчиков чеснока, то к нему близко не подходят по дистанции, как минимум метр - полтора, потому что есть неприятный запах. Поэтому от человека уходят, а это не позволяет капелькам с возбудителем долететь до слизистых оболочек. Поэтому исключительно такой эффект есть в профилактике, когда мы употребляем чеснок", - отметил главный государственный санитарный врач, в программе Детали Дня.

Ляшко отмечает, что коронавирус является вирусной инфекцией, а антибиотики против вирусных инфекций не действуют - только на бактерии.

"Поэтому когда мы говорим о лечении антибиотиками коронавирусной болезни - это исключительно по назначению врача, когда присоединяется бактериальная инфекция и есть четкие показания для применения антибиотиков", - сказал Ляшко.

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Также заместитель главы Минздрава отметил, что во время пандемии COVID-19 абсолютно все граждане рассматриваются как потенциальные носители вируса.

"Зачем мы носим маски? Возьмите свечку, зажгите, отодвиньте на вытянутую руку, задуйте ее без маски, и оденьте маску и попробуйте ее задуть уже в маске - у вас это не выйдет. Это показывает расстояние, на которое мы можем распространять капли, которые мы выделяем из организма, и которые потенциально содержат возбудитель, когда мы в маске, то мы не можем дальше, чем на вытянутую руку, выкашлять или вычихать слизь с потенциальным возбудителем", - объяснил Ляшко.

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