Четыре миллиона бразильцев не пришли за второй прививкой от коронавируса / Reuters

Жители Бразилии массово отказываются от второй дозы вакцины от коронавируса. В стране более 4,1 миллиона граждан по состоянию на 1 июня не вернулись для второй прививки от COVID-19. Это почти 16% тех, кто имеет право на вторую дозу.

Как сообщает The New York Times, бразильцы отказались от полной вакцинации по ряду причин. Одной из них является задержка доставки материалов из Китая, необходимых для вакцинации препаратом CoronaVac от компании Sinovac.

Кроме того, многие граждане решили, что одной дозы вакцины достаточно, чтобы защититься от коронавируса – это противоречит рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Многим из этих людей, вероятно, придется снова вакцинироваться первой дозой, — считает Лигия Байя из Федерального университета Рио-де-Жанейро. — А пока случаи заражения не уменьшаются".

По состоянию на 28 июня в Бразилии выявлено 18,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 513 тысяч человек.

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Отметим, 19 июня жители более двадцати городов Бразилии вышли на антиправительственные протесты, поскольку количество связанных с COVID-19 смертей превысило полмиллиона.

В стране с населением почти 213 млн человек почти ежедневно регистрируют от 50 до 100 тысяч новых заражений COVID-19 и до двух тысяч смертей от осложнений инфекции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно отказывался от введения локдауна в стране, подчеркивая вред для бизнеса.

Читайте такжеВОЗ приняла важное решение по китайской вакцине SinopharmНапомним, ранее в Бразилии назвали "серьезный" недостаток российской вакцины от коронавируса. Представители бразильского регулятора здравоохранения не рекомендовали принимать импорт российской вакцины "Спутник V" против COVID-19. Они считают самой большой проблемой наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться.