Число больных COVID-19 снова начало расти: Минздрав озвучил свежую статистику

Коронавирус побороли еще почти 3 тыс. человек/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 23 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 835 жителей страны. В том числе заболели 33 ребенка и 25 медицинских сотрудников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 419 человек; летальных случаев - 70, выздоровели 2 292 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 23 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 230 977 человек;

выздоровели - 2 155 261 человек;

летальных исходов - 52 123;

проведено ПЦР-тестов - 10 717 176.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро 22 июня в Украине был зафиксирован минимум больных коронавирусом с начала года.

Сегодня Совет национальной безопасности намерен провести совещание, в рамках которого будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с потенциальной угрозой для Украины нового индийского штамма коронавируса Дельта. СНБО советуют вернуть обязательное прохождение ПЦР-тестирования для лиц, которые возвращаются из-за границы, усилить контроль за соблюдением карантина, ускорить вакцинацию и подготовить больницы к четвертой волне COVID-19.

Тем временем ученые заявили, что зафиксирована новая мутация штамма коронавируса: индийский штамм Дельта мутировал в еще более заразный и опасный "Дельта+". Он обнаружен уже у двадцати пациентов в индийском штате Махараштра.