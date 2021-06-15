Число больных COVID-19 выросло: Минздрав опубликовал свежие данные на утро 15 июня

За сутки в Украине выявили 1014 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
По состоянию на утро вторника, 15 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1014 жителей страны. В том числе заболели 43 ребенка и 51 медицинский сотрудник.
За минувшие 24 часа госпитализирован 401 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 5 511 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 224 992 человека;
- выздоровели - 2 136 176 человек;
- летальных исходов - 51 769;
- проведено ПЦР-тестов - 10 548 499.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
Британские ученые назвали два главных симптома коронавируса, которые в последнее время чаще всего встречаются в стране - это боль в горле и насморк.
В Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве 12 и 13 июня отменили массовую вакцинацию от коронавируса. Она состоится 17-18 июня.
Украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Как оно выглядит и где его можно получить, читайте тут.