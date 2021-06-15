Число больных COVID-19 выросло: Минздрав опубликовал свежие данные на утро 15 июня

Коронавирус убил еще 77 украинцев / Reuters

По состоянию на утро вторника, 15 июня, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1014 жителей страны. В том числе заболели 43 ребенка и 51 медицинский сотрудник.

За минувшие 24 часа госпитализирован 401 человек; летальных случаев - 77, выздоровели 5 511 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 15 июня 2021 / t.me/mozofficial

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 224 992 человека;

выздоровели - 2 136 176 человек;

летальных исходов - 51 769;

проведено ПЦР-тестов - 10 548 499.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

Британские ученые назвали два главных симптома коронавируса, которые в последнее время чаще всего встречаются в стране - это боль в горле и насморк.

В Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве 12 и 13 июня отменили массовую вакцинацию от коронавируса. Она состоится 17-18 июня.

Украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Как оно выглядит и где его можно получить, читайте тут.