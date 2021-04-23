Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"

Коронавирус за сутки выявили у более 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 277 жителей страны. В том числе заболел 591 ребенок и 277 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 728 человек; летальных случаев - 434, выздоровели 18 964 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской области (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 23 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 004 630 человек;

выздоровели - 1 552 267 человек;

летальных исходов - 41 700;

проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 23 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1269 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели - 1298.

Всего в Киеве заболели 190 138 человек, умерли - 4 386, вылечились - 119 101.

Коронавирус в Киеве - статистика 23 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

16 169 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 в Украине.

508 046 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;

Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;

Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;

Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;

Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область - 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область - 244 случая / 311 прививок;

Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;

Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;

Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;

Сумская область - 382 случая / 454 прививки;

Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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