Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"

С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели более двух миллионов человек, за минувшие сутки поставили более 14 тысяч диагнозов.
По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 277 жителей страны. В том числе заболел 591 ребенок и 277 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 3 728 человек; летальных случаев - 434, выздоровели 18 964 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской области (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 004 630 человек;
- выздоровели - 1 552 267 человек;
- летальных исходов - 41 700;
- проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 23 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1269 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели - 1298.
Всего в Киеве заболели 190 138 человек, умерли - 4 386, вылечились - 119 101.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
16 169 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 в Украине.
508 046 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;
- Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;
- Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;
- Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;
- Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;
- Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;
- Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;
- Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;
- Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;
- Киевская область - 922 случая / 646 прививок;
- Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;
- Луганская область - 244 случая / 311 прививок;
- Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;
- Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;
- Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;
- Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;
- Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;
- Сумская область - 382 случая / 454 прививки;
- Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;
- Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;
- Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;
- Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;
- Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;
- Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;
- Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на Пасху в Украине дополнительных карантинных ограничений вводить не будут.
- 22 апреля глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев еще не готов переходить в желтую зону карантина, и после локдауна столица окажется в оранжевой.
- Коронавирус очень быстро мутирует, и не исключено, что в Украине со временем может появиться украинский штамм COVID-19.
- Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса.