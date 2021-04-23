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Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"

23 апреля 2021, 08:18
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С начала эпидемии коронавируса в Украине заболели более двух миллионов человек, за минувшие сутки поставили более 14 тысяч диагнозов.

коронавирус
Коронавирус за сутки выявили у более 14 тыс. украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 23 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 14 277 жителей страны. В том числе заболел 591 ребенок и 277 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 3 728 человек; летальных случаев - 434, выздоровели 18 964 человека. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской области (1296), г. Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 23 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 004 630 человек;
  • выздоровели - 1 552 267 человек;
  • летальных исходов - 41 700;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 23 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1269 случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек, выздоровели - 1298.

Всего в Киеве заболели 190 138 человек, умерли - 4 386, вылечились - 119 101.

Коронавирус в Киеве - статистика 23 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

16 169 человек привиты против COVID-19 за сутки 22 апреля 2021 в Украине.

508 046 человек привиты с начала прививочной кампании. Получили 1 дозу вакцины 508 044 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1269 случаев / 1679 прививок;
  • Винницкая область - 259 случаев / 478 прививок;
  • Волынская область - 509 случаев / 534 прививки;
  • Днепропетровская область - 1296 случаев / 1453 прививки;
  • Донецкая область - 807 случаев / 352 прививки;
  • Житомирская область - 420 случаев / 392 прививки;
  • Закарпатская - 87 случаев / 791 прививки;
  • Запорожская область - 839 случаев / 1084 прививки;
  • Ивано-Франковская область - 147 случаев / 436 прививок;
  • Киевская область - 922 случая / 646 прививок;
  • Кировоградская область - 199 случаев / 335 прививок;
  • Луганская область - 244 случая / 311 прививок;
  • Львовская область - 926 случаев / 859 прививок;
  • Николаевская область - 383 случая / 477 прививок;
  • Одесская область - 658 случаев / 837 прививок;
  • Полтавская область - 621 случай / 616 прививок;
  • Ровенская область - 538 случаев / 542 прививки;
  • Сумская область - 382 случая / 454 прививки;
  • Тернопольская область - 372 случая / 350 прививок;
  • Харьковская область - 1137 случаев / 918 прививок;
  • Херсонская область - 287 случаев / 499 прививок;
  • Хмельницкая область - 640 случаев / 720 прививок;
  • Черкасская область - 698 случаев / 537 прививок;
  • Черновицкая область - 250 случаев / 606 прививок;
  • Черниговская область - 387 случаев / 263 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

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