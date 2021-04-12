Число выявленных COVID-больных резко упало

За воскресенье в Украине поставили около восьми тысяч новых диагнозов "коронавирус".
По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7856 жителей страны. В том числе заболели 355 детей и 119 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 770 человек; летальных случаев - 287; выздоровели - 5 355 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 12 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 537 случаев заражения коронавирусом, умерли 42 человека, выздоровели - 148.
Всего в Киеве заболели 177 106 человек, умерли - 3 932, вылечились - 111 216.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 861 105 человек;
- выздоровели - 1 416 215 человек;
- летальных исходов - 37 301;
- проведено ПЦР-тестов - 8 677 716.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.
378 266 человек привиты с начала прививочной кампании.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 537 случаев / 60 прививок;
- Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;
- Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;
- Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;
- Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;
- Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;
- Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;
- Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;
- Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;
- Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;
- Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;
- Луганская область - 43 случая / 30 прививок;
- Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;
- Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;
- Одесская область - 443 случая / 90 прививок;
- Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;
- Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;
- Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;
- Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;
- Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;
- Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;
- Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;
- Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;
- Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;
- Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на 7 апреля коронавирус в Украине установил новый смертельный антирекорд. COVID-19 убил за сутки 481 украинца.
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине выявили у рекордного числа украинцев - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- По состоянию на утро 3 апреля в Киеве также зарегистрировали рекордное число новых больных - 2053.
- В Минздраве назвали условие завершения пандемии COVID-19 через три недели.
- В ближайшее время Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области выйдут из "красной" зоны карантинных ограничений и окажутся в "желтой" зоне.
- Карантин в Украине продлится еще долго, и снятие всех ограничений может быть только к концу 2021 года. Такой прогноз озвучил врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.
- Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что если заболеваемость коронавирусом в Украине превысит 25 тысяч человек в сутки, власти будут вынуждены пойти на экстренные меры. В частности, в стране могут ввести общенациональный локдаун.