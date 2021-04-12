Число выявленных COVID-больных резко упало

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 770 человек / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 7856 жителей страны. В том числе заболели 355 детей и 119 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 770 человек; летальных случаев - 287; выздоровели - 5 355 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 12 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 12 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 537 случаев заражения коронавирусом, умерли 42 человека, выздоровели - 148.

Всего в Киеве заболели 177 106 человек, умерли - 3 932, вылечились - 111 216.

Коронавирус в Киеве - статистика 12 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 861 105 человек;

выздоровели - 1 416 215 человек;

летальных исходов - 37 301;

проведено ПЦР-тестов - 8 677 716.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине.

378 266 человек привиты с начала прививочной кампании.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 537 случаев / 60 прививок;

Винницкая область - 159 случаев / 120 прививок;

Волынская область - 247 случаев / 10 прививок;

Днепропетровская область - 1112 случаев / 10 прививок;

Донецкая область - 327 случаев / 10 прививок;

Житомирская область - 349 случаев / 40 прививок;

Закарпатская - 62 случая / 10 прививок;

Запорожская область - 260 случаев / 70 прививок;

Ивано-Франковская область - 49 случаев / 66 прививок;

Киевская область - 477 случаев / 50 прививок;

Кировоградская область - 149 случаев / 10 прививок;

Луганская область - 43 случая / 30 прививок;

Львовская область - 590 случаев / 170 прививок;

Николаевская область - 303 случая / 0 прививок;

Одесская область - 443 случая / 90 прививок;

Полтавская область - 136 случаев / 0 прививок;

Ровенская область - 174 случая / 50 прививок;

Сумская область - 377 случаев / 10 прививок;

Тернопольская область - 315 случаев / 150 прививок;

Харьковская область - 595 случаев / 120 прививок;

Херсонская область - 195 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область - 149 случаев / 110 прививок;

Черкасская область - 385 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 168 случаев / 20 прививок;

Черниговская область - 255 случаев / 10 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости: