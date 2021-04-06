Число жертв COVID-19 за сутки в Украине почти достигло рекорда

С начала эпидемии зафиксированы более 35 тысяч летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки умерли 430 жителей страны.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 жителей страны. В том числе заболели 508 детей и 338 медработников.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 545 человек; летальных случаев - 430; выздоровели - 10 240 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 769 164 человека;
- выздоровели - 1 362 379 человек;
- летальных исходов - 35 017;
- проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 6 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 432 случая заражения коронавирусом, умерли - 39 человек, выздоровели - 697.
Всего в Киеве заболели 169 100 человек, умерли - 3656, вылечились - 108 256.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
12 856 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 апреля 2021 в Украине.
304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1432 случая / 1710 прививок;
- Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;
- Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;
- Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;
- Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;
- Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;
- Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;
- Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;
- Ивано-Франковская область - 85 случаев / 667 прививок;
- Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;
- Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;
- Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;
- Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;
- Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;
- Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;
- Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;
- Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;
- Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;
- Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;
- Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;
- Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;
- Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;
- Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;
- Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;
- Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
- По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине установил новый антирекорд - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
- Кроме того коронавирус в Украине установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 2 апреля жертвами болезни стали 433 украинца.
- Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
- Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
- По состоянию на 5 апреля в 21 из 25 регионов Украины был превышен эпидемиологический порог по COVID-19.