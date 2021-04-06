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Число жертв COVID-19 за сутки в Украине почти достигло рекорда

6 апреля 2021, 08:19
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С начала эпидемии зафиксированы более 35 тысяч летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки умерли 430 жителей страны.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы с коронавирусом в Украине 2,5 тыс. человек / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 13 276 жителей страны. В том числе заболели 508 детей и 338 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 2 545 человек; летальных случаев - 430; выздоровели - 10 240 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Одесской (1436), г. Киев (1432), Львовской (1105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 6 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 769 164 человека;
  • выздоровели - 1 362 379 человек;
  • летальных исходов - 35 017;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 397 586.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 6 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 432 случая заражения коронавирусом, умерли - 39 человек, выздоровели - 697.

Всего в Киеве заболели 169 100 человек, умерли - 3656, вылечились - 108 256.

Коронавирус в Киеве - статистика 6 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

12 856 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 апреля 2021 в Украине.

304 680 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 304 678 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1432 случая / 1710 прививок;
  • Винницкая область - 446 случаев / 750 прививок;
  • Волынская область - 317 случаев / 420 прививок;
  • Днепропетровская область - 844 случая / 1010 прививок;
  • Донецкая область - 523 случая / 580 прививок;
  • Житомирская область - 213 случаев / 470 прививок;
  • Закарпатская - 389 случаев / 240 прививок;
  • Запорожская область - 611 случаев / 710 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 85 случаев / 667 прививок;
  • Киевская область - 889 случаев / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 99 случаев / 470 прививок;
  • Луганская область - 217 случаев / 420 прививок;
  • Львовская область - 1105 случаев / 660 прививок;
  • Николаевская область - 369 случаев / 430 прививок;
  • Одесская область - 1436 случаев / 500 прививок;
  • Полтавская область - 730 случаев / 720 прививок;
  • Ровенская область - 503 случая / 429 прививок;
  • Сумская область - 205 случаев / 360 прививок;
  • Тернопольская область - 511 случаев / 440 прививок;
  • Харьковская область - 878 случаев / 660 прививок;
  • Херсонская область - 111 случаев / 10 прививок;
  • Хмельницкая область - 352 случая / 410 прививок;
  • Черкасская область - 599 случаев / 420 прививок;
  • Черновицкая область - 361 случай / 270 прививок;
  • Черниговская область - 51 случай / 100 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

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