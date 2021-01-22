Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19

Опубликованы результаты испытаний вакцины Sinovac / Фото Reuters

В Китае рассказали о результатах исследований эффективности вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, которую закупила Украина.

По словам главы правления и главного исполнительного директора Sinovac Инь Вэйдуня, в ходе клинических испытаний вакцина CoronaVac продемонстрировала хорошую эффективность, сообщает агентство Xinhua.

Он сообщил, что третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - отметил топ-менеджер Sinovac.

Результаты клинических испытаний вакцины Sinovac:

Результаты клинических испытаний в Турции: эффективность вакцины CoronaVac составила 91,25% ;

; Результаты клинических испытаний в Индонезии: эффективность вакцины CoronaVac составила 65,3% ;

; Результаты клинических испытаний в Бразилии: общий показатель эффективности вакцины CoronaVac составил 50,38% (при этом вакцина CoronaVac на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения).

Подчеркивается, что все участники клинических испытаний в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также сообщается, что вакцина может быть эффективной против "британского" штамма.

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Вакцина от коронавируса для Украины: