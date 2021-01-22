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Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19

22 января 2021, 13:44

Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в Бразилии, Индонезии и Турции.

Коронавирус, вакцина
Опубликованы результаты испытаний вакцины Sinovac / Фото Reuters

В Китае рассказали о результатах исследований эффективности вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, которую закупила Украина.

По словам главы правления и главного исполнительного директора Sinovac Инь Вэйдуня, в ходе клинических испытаний вакцина CoronaVac продемонстрировала хорошую эффективность, сообщает агентство Xinhua.

Он сообщил, что третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

"Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности", - отметил топ-менеджер Sinovac.

Результаты клинических испытаний вакцины Sinovac:

  • Результаты клинических испытаний в Турции: эффективность вакцины CoronaVac составила 91,25%;
  • Результаты клинических испытаний в Индонезии: эффективность вакцины CoronaVac составила 65,3%;
  • Результаты клинических испытаний в Бразилии: общий показатель эффективности вакцины CoronaVac составил 50,38% (при этом вакцина CoronaVac на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения).

Подчеркивается, что все участники клинических испытаний в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

"Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту", - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также сообщается, что вакцина может быть эффективной против "британского" штамма.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
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