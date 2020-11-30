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Что чувствуют пациенты с COVID-19 в случае резкого ухудшения: врач ужаснул подробностями

30 ноября 2020, 05:04

У пациентов синеет лицо, губы и руки. Начинается паника.

коронавирус
Момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасен / Фото Reuters

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что чувствуют пациенты с коронавирусом в случае резкого ухудшения состояния.

По его словам, момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасен. В качестве примера Дубров рассказал о случае, который произошел на днях, когда он как раз находился в палате. Видео опубликовано в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

"Буквально вчера пациент 52-54 лет. Это был эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки, у пациента начинается паника, частота дыхания около 60- 80. На этой панике пациент срывает с себя маску", - поделился Дубров.

Он отметил, что в такие моменты очень важно, чтобы врач был рядом с пациентом.

"Изменяются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", — пояснил врач.

"Но в момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которые я вижу каждый день", — добавил Дубров.

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Напомним:

  • В Жовковской районной больнице в реанимации умерли двое больных коронавирусом пациента. Они были подключены к аппаратам ИВЛ, однако в больнице на некоторое время пропало электричество.
  • Света в больнице не было около часа. Когда электроэнергия исчезла, то генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.
  • По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям Служебная халатность и Убийство по неосторожности Уголовного кодекса Украины.

коронавирус новости Украины COVID-19 коронавирус новости Сергей Дубров
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