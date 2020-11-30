Что чувствуют пациенты с COVID-19 в случае резкого ухудшения: врач ужаснул подробностями

Момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасен / Фото Reuters

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что чувствуют пациенты с коронавирусом в случае резкого ухудшения состояния.

По его словам, момент снижения сатурации, когда пациент испытывает недостаток воздуха, ужасен. В качестве примера Дубров рассказал о случае, который произошел на днях, когда он как раз находился в палате. Видео опубликовано в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

"Буквально вчера пациент 52-54 лет. Это был эпизод тромбоэмболии мелких ветвей, то есть на уровне сатурации 90-92 у него вдруг сатурация снизилась до 48, синее лицо, синие губы, синие руки, у пациента начинается паника, частота дыхания около 60- 80. На этой панике пациент срывает с себя маску", - поделился Дубров.

Он отметил, что в такие моменты очень важно, чтобы врач был рядом с пациентом.

"Изменяются параметры вентиляции, вводятся антикоагулянты, пациент психологически пытается успокоиться и в течение 10-15 минут мы выровнялись на те показатели 90% сатурации. К утру пациент был стабилен", — пояснил врач.

"Но в момент снижения сатурации, когда пациент, находясь в сознании, не может надышаться и чувствует катастрофическое ощущение нехватки воздуха, я думаю, это ужасно и страшно. Судя по глазам тех пациентов, которые я вижу каждый день", — добавил Дубров.

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Напомним: