Свежие овощи и фрукты улучшат состояние пациента / 1zoom.ru

Еда может быть лекарством против коронавируса. Главное – правильно подобрать продукты питания.

Об этом рассказала врач из Британии Гита Мейкер-Кларк, пишет Express.со.

По словам врача, во время острой инфекции любого типа, в том числе и коронавирусной, в организме увеличивается потребность в питательных веществах.

"Плохое питание вызывает нарушение иммунной функции, которое можно обратить вспять, пополняя запас питательных веществ – я вижу это каждый день в своей клинической практике", – отметила Гита Мейкер-Кларк.

Что есть при заражении коронавирусом

Прежде всего нужно увеличить потребление свежих продуктов и уменьшить потребление рафинированного сахара и обработанной пищи.

"Я вижу существенные улучшения с добавлением в рацион свежих фруктов и овощей", – отметила Мейкер-Кларк.

Врач советует добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С: брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, папайю, цитрусовые. Эти фрукты и овощи обеспечивают дневную дозу витамина С, который может помочь иммунной системе.

"Сложная, интегрированная иммунная система нуждается в витаминах A, C, D, E, B6 и B12, фолиевой кислоте, цинке, железе, меди, селене и многих других", – рассказала врач.

Продукты с высоким содержанием витамина А - это листовые, зеленые овощи, морковь, мускусная дыня, сквош и сладкая картошка.

Витамин Е можно получить из миндаля, фундука, арахиса, шпината и подсолнечного масла.

Читайте такжеУченые отыскали популярную специю, которая поможет в борьбе с COVID-19

Коронавирус и еда - о чем ранее писал Главред: