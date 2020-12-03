Генетик назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

В некоторых случаях вакцина от коронавируса никогда не попадет на рынок, отметил эксперт.
Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратами, которые создали западные компании Pfizer и BioNTech, а также Moderna, могут возникнуть с вероятностью менее чем 1%.
После вакцинации у менее чем 1% привитых возможно повышение температуры и головокружение, рассказал генетик Александр Коляда в эфире программы Сніданок з 1+1.
Собеседник добавил, что вакцина от коронавируса или от другого заболевания, из-за которой осложнения будут серьезнее, чем повышение температуры, головная боль и усталость – никогда не попадет на рынок.
"…Поэтому те вакцины, которые мы ждем от COVID-19, у них меньше 1% возникает ситуация, когда у вас просто один вечер будет температура 37,2, у вас просто немножко покружится голова, и вам надо будет немножко посидеть", – поделился генетик.
Ранее Александр Коляда подтвердил, что вакцина от COVID-19 не понадобится людям, которые переболели коронавирусом и имеют антитела. Генетик отметил, что антитела есть у небольшого количества людей.
Пандемия коронавируса и разработка вакцин – что известно
- В марте была объявлена пандемия коронавируса, в ряде стран начали разрабатывать вакцину от заболевания.
- Первой в мире была зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Спутник V. Российский препарат не одобрили в ВОЗ, поскольку он не прошел все этапы испытаний.
- Потом о создании вакцины сообщили Pfizer и BioNTech, а также Moderna. По сведениям компаний, эффективность их препаратов превышает 90%.
- Вакцину Pfizer и BioNTech уже одобрила одна страна – Британия.