Генетик назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

После вакцинации от коронавируса может подняться температура, возможно головокружение, поделился генетик / Reuters

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратами, которые создали западные компании Pfizer и BioNTech, а также Moderna, могут возникнуть с вероятностью менее чем 1%.

После вакцинации у менее чем 1% привитых возможно повышение температуры и головокружение, рассказал генетик Александр Коляда в эфире программы Сніданок з 1+1.

Собеседник добавил, что вакцина от коронавируса или от другого заболевания, из-за которой осложнения будут серьезнее, чем повышение температуры, головная боль и усталость – никогда не попадет на рынок.

"…Поэтому те вакцины, которые мы ждем от COVID-19, у них меньше 1% возникает ситуация, когда у вас просто один вечер будет температура 37,2, у вас просто немножко покружится голова, и вам надо будет немножко посидеть", – поделился генетик.

Ранее Александр Коляда подтвердил, что вакцина от COVID-19 не понадобится людям, которые переболели коронавирусом и имеют антитела. Генетик отметил, что антитела есть у небольшого количества людей.

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