​Что нельзя делать после коронавируса​: врач назвал главную опасность

Что нельзя делать после коронавируса / УНИАН

Реабилитация после коронавируса может занять довольно много времени даже у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме.

По словам главного врача одного из диагностических центров Львова Тараса Жиравецкого, организму на восстановление нужно не менее месяца.

"Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Можно так же отложить сауну, чтобы человек не давал такой нагрузки с контрастами. Кроме того, отложить спорт минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать, нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается примерно через месяц", - объяснил медик, передает ТСН.

Читайте также​Украинцев будут тестировать на коронавирус по-новому​: в Минздраве раскрыли детали

Врач советует хорошо спать, больше отдыхать и нормально питаться.

"Нормальное питание, отдых, больше спать. Если есть повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также регулируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение. Алкоголь нужно исключить на время так же, чтобы не нагружать организм. Но основное — не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно", - добавил он.

Кроме того, Жиравецкий рекомендует пациентам сделать анализ на свертываемость крови. Особенно этот анализ важен для тех, кто старше 35 лет.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред: